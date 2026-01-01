18 августа 2026
USD 85.01 +0.47 EUR 98.34 +0.82
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Путин заявил о хороших проектах в сфере экономического сотрудничества с Мьянмой

Путин заявил о хороших проектах в сфере экономического сотрудничества с Мьянмой

Во вторник, 18 августа 2026 года, в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, находящимся в РФ с официальным визитом. Российский лидер выразил соболезнования в связи с наводнением в Мьянме.

Президент РФ Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн

Президент РФ Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн

©Алексей Никольский/POOL/ТАСС

"Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты", – сказал Путин. Он также поблагодарил Мьянму за содействие в развитии отношений России с АСЕАН и подчеркнул, что отношения в сфере безопасности развиваются. Информацию передает "Интерфакс".

Мин Аун Хлайн в ответ поблагодарил Россию за поддержку, напомнив о помощи после разрушительных землетрясений прошлого года, и назвал Мьянму надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. "Россия всегда поддерживала нашу страну. В данный момент тоже поддерживает нашу страну, поэтому я хочу выразить благодарность", – сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия начинает реализацию договоренностей о сооружении в Мьянме атомной станции малой мощности. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, Россия готова наращивать поставки удобрений, нефтепродуктов, машиностроительной и агропромышленной продукции, а из Мьянмы планируется увеличивать импорт товаров легкой промышленности и продукции агропромышленности.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. Это уже второй визит Мин Аун Хлайна в Россию с момента его назначения на должность в апреле 2026 года.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Владимир Путин Мьянма
Рекомендательный сервис