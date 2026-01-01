Российские военные нанесли удар по топливному танкеру в Одессе

- В порту Одесса, как утверждает министерство, российские военные атаковали сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, а также танкер с топливом для ВСУ. Ранее ночью, сообщили в Минобороны, по порту был нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по базе горюче-смазочных материалов, которую использовали для обеспечения подразделений ВСУ топливом.
- В Очакове Николаевской области, по информации ведомства, поражен украинский патрульный катер, находившийся в порту.
- В Черноморске, указали в Минобороны, российские силы применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные БПЛА для атаки на резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
Дополнительные подробности о последствиях ударов в министерстве не приводятся. Все указанные сведения Минобороны РФ отнесло к операциям против объектов, имеющих отношение к военным поставкам Украины.