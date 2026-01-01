Российские военные нанесли удар по топливному танкеру в Одессе

Минобороны РФ в среду, 12 августа 2026 года, сообщило, что Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным ведомства, цели были поражены в портах Одесса, Очаков и Черноморск.