ВС РФ нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов в порту Одессы

"В течение ночи высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в порту Одесса поражена база горюче-смазочных материалов, задействованная в обеспечении топливом подразделений ВСУ", – сообщили в Минобороны РФ.

Порт Одессы – один из главных торговых портов на Украине. Также это основная военно-морская база украинских военно-морских сил. Его инфраструктура используется для снабжения ВСУ топливом и вооружениями.

В Минобороны России с июля 2026 года регулярно отчитываются о поражении целей в украинских портах. 8 августа в ведомстве докладывали об ударах по объектам в портах Николаева и Одессы, а также по сухогрузу в акватории Чёрного моря, задействованным в интересах ВСУ. Тогда в одесском порту были поражены военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы.

4 августа в Минобороны РФ доложили о поражении объектов в портах Черноморска и Николаева, а также судов в акватории Чёрного моря. По данным ведомства, в Черноморске был поражен контейнерный терминал с украинскими грузами военного назначения и склад с беспилотниками FP-2.