Российские войска поразили в порту Измаил сухогруз и три резервуара с топливом для ВСУ

"В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", – отмечает Минобороны в "Максе".

Стратегическое значение порта Измаил в Одесской области для ВСУ

Поставки горюче-смазочных материалов. Порт используется как распределительный хаб для приема топлива, поступающего по Дунаю из Европы (в частности, из румынских НПЗ). Это критически важно для заправки тяжелой техники Вооруженных сил Украины на южном и восточном направлениях.

Военная логистика и снабжение. Через портовую инфраструктуру Измаила осуществляется скрытая доставка боеприпасов, вооружения, запчастей и техники, поставляемой западными союзниками. В регионе пересекаются речные, железнодорожные и автомобильные маршруты.

Экспортно-импортный коридор. Порт позволяет Украине вывозить зерно и другое сырье в обход Черного моря, генерируя валютную выручку, которая напрямую идет на финансирование оборонного сектора и содержание армии.

Базирование и координация сил. Инфраструктура порта задействуется для нужд Военно-морских сил Украины, включая размещение катеров, координацию действий в акватории Дуная и обслуживание беспилотных катеров.

Главная особенность Измаила – его географическое положение. Порт находится на Килийском рукаве Дуная, всего в нескольких сотнях метров от границы с Румынией (членом НАТО).

Хронология ударов армии РФ по порту Измаил в августе 2026 года