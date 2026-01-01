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Российские военные нанесли удары по портам Измаил и Одесса

Российские войска в ночь на понедельник, 17 августа 2026 года, продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Поражены цели в портах Одесса и Измаил.

Новые удары нанесены ВС РФ по портам Украины

Беспилотник "Герань" (иллюстрация)

©tsyklon/Shutterstock/Fotodom

Как доложили в Минобороны РФ, в порту Измаил беспилотниками поражен причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с военными грузами, ангары с поставленной Киеву странами Запада военной техникой, а также склады безэкипажных катеров.

В одесском парту поражены патрульный катер типа "Тарантул", обеспечивавший безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки, а также резервуары с топливом.

Измаильский морской торговый порт находится на левом берегу реки Дунай в Одесской области. Он является базовым портом Дунайского пароходства и важным логистическим узлом, через него также осуществляется доставка военных грузов для ВСУ.

Одесский морской порт – главный логистический узел Украины на Чёрном море, играющий важную роль в обеспечении ВСУ. Инфраструктура порта связывает страну с международными морскими маршрутами, через которые осуществляется доставка разнообразных грузов, в том числе военного назначения.

Минобороны РФ регулярно докладывает об ударах по объектам украинского военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуры и судам, задействованным в обеспечении украинских войск. 14 августа в ведомстве сообщили об ударах по порту Одессы, а также Южному порту в Одесской области. Всего в течение недели было поражено 15 морских судов, использующихся для снабжения ВСУ, в том числе танкер и семь сухогрузов.

16 августа в Минобороны РФ доложили, что ударными беспилотниками в порту Одессы были поражены три сухогруза и два танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом.

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Метки: Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
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