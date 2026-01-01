ВС РФ нанесли удары по Одессе и порту Южный

В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены:

в порту Одессы – резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ;

в порту Южный – склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ.

В Минобороны информируют о поражении судов и портов на Украине на ежедневной и еженедельной основе. В опубликованной ранее сегодня, 14 августа, недельной сводке указывалось: "В течение недели поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ, в том числе танкер, семь типа «сухогруз», два буксира и пять патрульных катеров военно-морских сил Украины".

На прошлой неделе говорилось о поражении 34 морских судов, среди которых 31 сухогруз и три буксира.

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Анкара внимательно следит за ситуацией с безопасностью судоходства в Чёрном море. Фидан также сообщил, что Турция передала сторонам конфликта предложение о моратории на удары по судам в Чёрном море.

Сегодня, 14 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала: "Формализованного турецкого обращения, которое конкретизировало бы условия этой инициативы, российская сторона по официальным каналам не получала".

Она отметила, что в России не видят каких-либо предпосылок к улучшению ситуации с украинскими атаками, "а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку".