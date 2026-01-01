Российские войска взяли под контроль Шевченковское в Запорожской области

"Противник потерял свыше 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", – информирует Минобороны в "Максе".
- Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Петропавловка, Липцы и Слатино. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
- Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское Харьковской области, Сидорово, Маяки и Крестище Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
- Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Семеновка и Николаевка ДНР. Противник потерял более 190 военнослужащих, 30 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
- Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, Андреевка, Доброполье и Белозерское ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три радиолокационные станции.
- Подразделения группировки "Днепр" поразили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Орехов и Новояковлевка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, 19 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Какие населенные пункты в Запорожской области освободили ВС РФ летом 2026 года
- Ровное. Перешло под контроль российской армии в начале июля.
- Лесное. Освобождено в рамках продвижения войск в конце июня – начале июля.
- Копани. Взято под контроль в этот же летний период.
- Долинка. Село было освобождено около 24 августа
- Неженка. Населенный пункт перешел под контроль войск РФ 26 августа.