Российские войска взяли под контроль Шевченковское в Запорожской области

Населенный пункт освободили подразделения группировки "Восток", сообщило в четверг, 27 августа 2026 года, Министерство обороны РФ. "Восток" поразил живую силу и технику двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое, Отришки, Омельник, Барвиновка Запорожской области, Мировка и Васильковка Днепропетровской области.