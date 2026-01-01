Россия и Китай обсудили упрощение взаимных поездок граждан

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая перспективы дальнейшей либерализации режима взаимных поездок", – говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в ходе встречи представители двух государств обсудили защиту прав и законных интересов граждан России и Китая, а также работу дипломатических и консульских учреждений за рубежом.

Между Россией и Китаем действует взаимный безвизовый режим для краткосрочных поездок. Граждане обеих стран могут находиться на территории соседнего государства без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, частными или транзитными целями по обычным загранпаспортам. Такой режим действует до конца 2о27 года, изначально он ограничивался 14 сентября 2026 года.

За первое полугодие 2026 года граждане Китая совершили 380,6 тыс. туристических поездок в Россию, по данным Ассоциации туроператоров. Китайцы сформировали более 56% всего въездного туристического потока в страну за этот период.

Соответственно, за то же время Китай посетили 690 тыс. граждан России, что на 60% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Всего по итогам 2026 года взаимный турпоток между двумя странами, по прогнозам Минэкономразвития, может достигнуть 6 млн поездок.