Россия имеет право рассматривать Великобританию как участника конфликта на Украине, заявил Лавров

"Президент России Владимир Путин предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность", – подчеркнул Лавров.

По его словам, Россия имеет право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ в качестве участия в конфликте со всеми вытекающими последствиями.

Сообщения о британском оружии

Как сообщила газета The Sunday Times, Украина впервые использовала британские беспилотники для ударов по объектам на территории России в течение последних шести месяцев. Среди целей издание назвало нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле. Отмечалось, что применялся, в частности, дрон Nyan производства Callen-Lenz – дочерней структуры британской оборонной компании BAE Systems. Также использовались беспилотники другого британского производителя, название которого газета не раскрыла из соображений безопасности.

Ранее Украина уже наносила удары по объектам в России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, дальность которых превышает 250 км. Впервые Storm Shadow для ударов вглубь российской территории Киев применил в ноябре 2024 года.

Позиция России об участии Великобритании в конфликте

Посол России в Лондоне Андрей Келин ранее заявил, что Великобритания может быть втянута в украинский конфликт даже глубже, чем любая другая страна НАТО. Он отмечал, что было официально подтверждено присутствие на Украине представителей британского спецназа и инструкторов, готовящих украинских военных.

Служба внешней разведки России в июле обвинила Великобританию и ее спецслужбы в причастности к удару по Музею обороны Севастополя, в результате которого было практически полностью уничтожено полотно панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". По данным разведслужбы, запускавшие дроны украинские военные, скорее всего, не знали об "истинной цели атаки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл проблемой то, что страны Запада не берут на себя обязательства прекратить поставки оружия Украине. "Америка не говорит: «Мы прекратим поставки». Великобритания тоже этого не говорит. Франция – тоже. Вот в чем проблема", – отмечал он.

Бернем заявил, что Лондон выполнит все ранее принятые обязательства перед Киевом, включая направление контингента войск по завершении конфликта.