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Россия имеет право рассматривать Великобританию как участника конфликта на Украине, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 18 августа 2026 года, в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Москва вправе рассматривать прямое участие британских ракетных войск в ударах по территории России как участие в конфликте со всеми вытекающими последствиями. Таким образом он отреагировал на слова премьер-министра Великобритании Энди Бернэма, пообещавшего продолжать поддержку Украины на 100%.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

©Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

"Президент России Владимир Путин предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность", – подчеркнул Лавров.

По его словам, Россия имеет право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ в качестве участия в конфликте со всеми вытекающими последствиями.

Сообщения о британском оружии

Как сообщила газета The Sunday Times, Украина впервые использовала британские беспилотники для ударов по объектам на территории России в течение последних шести месяцев. Среди целей издание назвало нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Ярославле. Отмечалось, что применялся, в частности, дрон Nyan производства Callen-Lenz – дочерней структуры британской оборонной компании BAE Systems. Также использовались беспилотники другого британского производителя, название которого газета не раскрыла из соображений безопасности.

Ранее Украина уже наносила удары по объектам в России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, дальность которых превышает 250 км. Впервые Storm Shadow для ударов вглубь российской территории Киев применил в ноябре 2024 года.

Позиция России об участии Великобритании в конфликте

Посол России в Лондоне Андрей Келин ранее заявил, что Великобритания может быть втянута в украинский конфликт даже глубже, чем любая другая страна НАТО. Он отмечал, что было официально подтверждено присутствие на Украине представителей британского спецназа и инструкторов, готовящих украинских военных.

Служба внешней разведки России в июле обвинила Великобританию и ее спецслужбы в причастности к удару по Музею обороны Севастополя, в результате которого было практически полностью уничтожено полотно панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". По данным разведслужбы, запускавшие дроны украинские военные, скорее всего, не знали об "истинной цели атаки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл проблемой то, что страны Запада не берут на себя обязательства прекратить поставки оружия Украине. "Америка не говорит: «Мы прекратим поставки». Великобритания тоже этого не говорит. Франция – тоже. Вот в чем проблема", – отмечал он.

Бернем заявил, что Лондон выполнит все ранее принятые обязательства перед Киевом, включая направление контингента войск по завершении конфликта.

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Метки: Великобритания Операция по демилитаризации Украины Сергей Лавров
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