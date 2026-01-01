32-летний Конор является сыном Роберта Кеннеди-младшего, ныне занимающего пост министра здравоохранения США. Роберт Кеннеди-старший, который в 60-х годах прошлого века был генеральным прокурором страны и сенатором, – его дед по прямой линии, и, соответственно, 35-й президент США Джон Кеннеди приходится Конору двоюродным дедом.

Сам представитель известной политической династии ранее признавался, что в 2022 году тайно воевал на стороне ВСУ в Харьковской области в рядах "Интернационального легиона". Именно на этом факте и строилось обвинение.

Кеннеди грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

По официальным данным киевских властей, в ВСУ служит около 16.000 иностранных добровольцев и наемников из более чем 72 стран мира. Около 40% из них составляют граждане государств Латинской Америки, также значительная часть прибыла из стран Европы (включая Польшу и Румынию) и Северной Америки.