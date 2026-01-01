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  3. Сестра Ким Чен Ына опровергла утверждения Украины об отправке военных КНДР в Россию

Сестра Ким Чен Ына опровергла утверждения Украины об отправке военных КНДР в Россию

Версия о "дополнительной отправке" армии КНДР – фальсифицированный слух Киева, не имеющий никаких оснований, заявила в среду, 19 августа 2026 года, заведующая отделом ЦК правящей Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Она возложила полную ответственность за возникновение и затягивание ситуации на Украине на Соединенные Штаты и Запад.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон

©STR / KCNA VIA KNS / AFP / EastNews

"Мы считаем, что только искоренение первопричины конфликта является основным ключом для положения конца кризису на Украине и обеспечения продолжительного и постоянного мира в регионе, и полностью поддерживаем справедливые действия правительства и народа РФ для защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства", – цитирует Ким Ё Чжон ЦТАК.

Сестра руководителя КНДР также указала, что все сотрудничество между Пхеньяном и Москвой последовательно основывается на Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который соответствует цели и принципам Устава ООН.

Участие военных КНДР в освобождении Курской области от ВСУ

Военнослужащие КНДР принимали непосредственное участие в боевых действиях по вытеснению Вооруженных сил Украины из Курской области, завершившихся весной 2025 года. Ввод северокорейского контингента стал практической реализацией Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного лидерами РФ и КНДР летом 2024 года.

Также инженерно-саперные подразделения КНДР активно привлекались к очистке приграничных районов Курской области от неразорвавшихся боеприпасов и мин. Кроме того, корейские специалисты оказывали содействие в ремонте и восстановлении разрушенных объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

Ранее президент России Владимир Путин отметил героизм бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области.

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Метки: КНДР Украина
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