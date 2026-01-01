Сестра Ким Чен Ына опровергла утверждения Украины об отправке военных КНДР в Россию

"Мы считаем, что только искоренение первопричины конфликта является основным ключом для положения конца кризису на Украине и обеспечения продолжительного и постоянного мира в регионе, и полностью поддерживаем справедливые действия правительства и народа РФ для защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства", – цитирует Ким Ё Чжон ЦТАК.

Сестра руководителя КНДР также указала, что все сотрудничество между Пхеньяном и Москвой последовательно основывается на Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который соответствует цели и принципам Устава ООН.

Участие военных КНДР в освобождении Курской области от ВСУ

Военнослужащие КНДР принимали непосредственное участие в боевых действиях по вытеснению Вооруженных сил Украины из Курской области, завершившихся весной 2025 года. Ввод северокорейского контингента стал практической реализацией Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного лидерами РФ и КНДР летом 2024 года.

Также инженерно-саперные подразделения КНДР активно привлекались к очистке приграничных районов Курской области от неразорвавшихся боеприпасов и мин. Кроме того, корейские специалисты оказывали содействие в ремонте и восстановлении разрушенных объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

Ранее президент России Владимир Путин отметил героизм бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области.