Силуанов и Бессент встретились в американском Эшвилле

"Были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках «Группы 20»", – указывают в российском Минфине.

Этим в информационном сообщении и ограничились.

Заседание глав Минфинов и центробанков стран G20 проходит 31 августа – 1 сентября в Эшвилле (Северная Каролина).

Ранее информацию о встрече Силуанова и Бессента распространили американские СМИ. Так, об этом писала в X Меган Касселла из CNBC. По ее словам, речь шла о некоем мирном плане Дональда Трампа. Когда журналистка попросила о комментарии, ей ответили, что Бессент на этой неделе проведет "как минимум 11" двусторонних встреч, в том числе с представителями КНР, Канады, Южной Кореи, Японии.

Пишет о встрече и Джули Циркин из NBC. В ее посте также идет речь о "плане Трампа" по Украине, но упоминается и обсуждение экономического роста.