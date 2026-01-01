"Информируем вас об изменении условий подачи на визу в Словению. С 16.11.2026 принимаются документы только по следующим целям поездки: посещение членов семьи граждан ЕС (в соответствии с директивой 2004/38/EC), бизнес-визиты, участие в конференциях (подача по предварительному согласованию с посольством Словении), работники сферы международных перевозок (моряки, водители грузовиков, пилоты) и национальная виза D: воссоединение семьи с гражданами ЕС", – говорится в сообщении на сайте оператора визовых центров VFS Global.

Упомянутая в сообщении директива 2004/38/EC – это правовой акт Европейского парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 года о праве граждан Евросоюза и членов их семей свободно передвигаться и проживать на территории государств – членов ЕС. Он не дает автоматически аналогичных прав гражданам третьих стран, например россиянам, если только они не являются членами семьи гражданина ЕС или не подпадают под другие предусмотренные законом основания.

Страны Европы начали вводить ограничения на выдачу виз россиянам после начала специальной операции по демилитаризации Украины в феврале 2022 года. От туристических шенгенов для россиян в ЕС отказались Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Финляндия, Бельгия, Дания, Нидерланды и Швеция. Выдачу виз прекратили Норвегия и Исландия, участвующие в Шенгенском соглашении. Словакия тоже останавливала выдачу туристических виз с 2022 года, но в августе 2025-го возобновила прием заявлений.

С 7 ноября 2025 года Еврокомиссия запретила выдавать россиянам многократные шенгенские визы – теперь только однократные под каждую поездку. Исключения сделаны для тех, у кого в ЕС живут близкие родственники, и для работников транспорта. Туристические визы продолжают выдавать более 15 из 29 стран Шенгена. Лидерами по лояльности к россиянам в 2026 году считаются Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция.

На этом фоне фактическое число шенгенских виз, выданных россиянам в 2025 году, поставило рекорд со времен пандемии. За год граждане РФ получили 620 тыс. шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее.