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О вызовах, стоящих перед страной, и сплоченности россиян

Путин отметил: с какими бы вызовами ни сталкивались страна и российская государственность, "ответом всегда становились сплоченность людей, общая и оттого непобедимая воля, стремление самостоятельно определять свою судьбу".

"Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом, знают, что у каждого из нас есть, конечно, своя малая родина, но есть и общее, большое Отечество, оно у нас одно", – подчеркнул глава государства. Он добавил: фундаментальную роль такой солидарности призван подчеркнуть и Год единства народов России, которым стал 2026-й.

Российские культура, традиции и ценности объединяют множество людей во всем мире, отметил президент.

О защите государственности России участниками СВО

Путин отметил, что народ России искренне объединился в поддержке героев, защищающих ее суверенитет и государственность. Более четырех столетий назад народное ополчение изгнало с родной земли интервентов. "Так же было в XIX веке, в XX, – напомнил президент. – Сейчас в наши дни наши бойцы так же отважно защищают интересы России, нашу государственность в рамках специальной военной операции".

О вкладе лауреатов

Глава государства вручил президентскую премию за вклад в укрепление единства нации директору Фонда гуманитарных проектов Ивану Есину, сообщает пресс-служба Кремля.

"На протяжении 10 лет фондом реализуется одно из важнейших общественных начинаний в сфере просвещения и сохранения духовного наследия – сеть парков «Россия – моя история»", – указал президент. Он отметил: сейчас по всей стране, включая воссоединенные регионы, действует 26 таких парков.

Орден Почёта будет вручен президенту непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому, сообщил Путин. "Несмотря на сложные условия и попытки внешнего давления, республика под его руководством последовательно развивается. Ее жители – разных причем национальностей – вместе отстаивают свои права и интересы, защищают историческую правду, берегут русский язык", – отметил глава государства.

Путин указал, что проректору по науке межгосударственной образовательной организации "Российско-Армянский университет" Паркеву Аветисяну, президенту итальянской благотворительной ассоциации "Помогите спасти детей" Эннио Бордато, руководителю "Института Евразийской политики" Максиму Крамаренко и настоятелю Свято-Троицкого кафедрального собора в канадском городе Торонто, протоиерею Владимиру Мальченко вручаются Ордена Дружбы.

Эта же награда присуждена гендиректору китайской международной инвестиционной компании "Чэнтун", вице-председателю Общества российско-китайской дружбы Лицюнь Чжоу и председателю координационного совета организаций российских соотечественников в Киргизии Зухре Шидаковой.

Вклад лауреатов государственных наград и премий в укрепление отношений с Россией особенно важен на фоне того, что сейчас идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира, отметил президент. Он также выразил надежду, что зарубежные страны увидят готовность РФ к сотрудничеству и не будут стремиться к конфронтации.