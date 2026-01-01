Суд ЕС отменил часть санкций против Российского морского регистра

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Какие санкционные меры против Российского морского регистра отменил суд ЕС

Суд счел полный отзыв признания регистра на уровне ЕС чрезмерным. По оценке суда, приостановка признания была бы менее обременительной мерой, которая позволила бы достичь той же цели – "оказать давление на Россию".

Совет ЕС имел право аннулировать признание организации в рамках общей внешней политики и политики безопасности, но требование к странам союза отозвать выданные ей полномочия суд признал несоразмерным.

Какие ограничения против Российского морского регистра остались в силе

Суд отклонил требования РМРС об отмене запрета на инвестиции и проведение каких-либо операций с организацией, а также иск против запрета на заход в порты и шлюзы ЕС. "Общий суд в значительной степени отклоняет иск, поданный РМРС, и оставляет в силе бо́льшую часть касающихся его ограничительных мер, включая запрет на инвестиции и запрет на совершение операций", – говорится в документе.

Решение вынесено 4 ноября. На его обжалование в Суде ЕС отводится два месяца и десять дней.

Что значит решение по РС для санкционной практики

Партнер юридической фирмы YS Advisors, представлявшей интересы РМРС, Юрий Шумилов назвал решение историческим для европейской санкционной практики.

"Впервые в рамках санкций против России суд ЕС аннулировал ограничительную меру именно вследствие нарушения принципа пропорциональности. До сих пор суды предоставляли Совету ЕС чрезвычайно широкую свободу усмотрения, а санкции отменялись преимущественно из-за недостаточности доказательств или процессуальных нарушений", – сказал он РБК.

По словам Шумилова, суд подтвердил границы полномочий Совета: даже при законной цели санкции не должны быть чрезмерными, если существуют менее обременительные, но столь же эффективные альтернативы. "Особенно это касается мер, способных повлечь необратимые последствия", – добавил он.

Что такое Российский морской регистр судоходства

РМРС – классификационное общество, основанное в 1913 году. Оно специализируется на техническом освидетельствовании и классификации судов, в том числе ледоколов и судов ледового плавания, а также оборудования для освоения морских нефтегазовых месторождений. Регистр работает в России и за рубежом, признан морскими администрациями ряда государств. В 1969 году он стал членом Международной ассоциации классификационных обществ и состоял в ней более 50 лет.

Его включили в санкционный список после начала конфликта на Украине в 2022 году. ЕС запретил инвестиции и операции с организацией, аннулировал ее признание и обязал государства-члены отозвать полномочия. Судам с сертификатами регистра запретили заходить в порты и шлюзы ЕС.