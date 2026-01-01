Суд в Финляндии приостановил аресты российских активов по иску "Нафтогаза"

В апреле 2023 года арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить более $5 млрд компенсации за утраченные в Крыму активы по иску "Нафтогаза". В августе 2024 года финский суд разрешил исполнение арбитражного решения в Финляндии.

В октябре 2024 года решение было приведено в исполнение финским управлением по взысканию долгов. По данным российской дипмиссии, под ограничения попали более 40 объектов недвижимости. Примерно половину из них посольство относило к дипломатической собственности, включая резиденции дипломатов. Финская сторона не публиковала полный перечень активов. По состоянию на ноябрь 2026 года были арестованы активы стоимостью около €44 млн.

В сентябре 2026 года Апелляционный суд Гааги вынес решение, согласно которому первоначальный арбитражный трибунал не обладал юрисдикцией в отношении значительной части активов, связанных с требованиями "Нафтогаза". В связи с этим судебная инстанция в Хельсинки вынесла решение о приостановке новых арестов, пишет финская газета Helsingin Sanomat в пятницу, 6 ноября 2026 года. Уже произведенные аресты не отменены, и о возвращении имущества России речи не идет.

Где еще "Нафтогаз" добивается ареста российских активов

"Нафтогаз" ведет международное взыскание по первоначальному решению Гаагского арбитража в нескольких странах.

В августе 2025 года Окружной суд Вены разрешил наложить обременения на более чем 20 объектов российской недвижимости с последующей продажей на аукционе. Их стоимость оценивалась более чем в €120 млн.

В апреле 2025 года Парижский судебный суд признал арбитражное решение и разрешил его исполнение. "Нафтогаз" зарегистрировал обременения на российскую государственную недвижимость стоимостью более €120 млн.

В Норвегии в сентябре 2026 года власти арестовали российское судно "Профессор Молчанов" на Шпицбергене. В октябре норвежский суд также разрешил арестовать пять объектов российской недвижимости в Осло.

В декабре 2023 года Высокий суд Англии и Уэльса признал арбитражное решение на сумму около $5 млрд, публичной информации об арестах не последовало. В США "Нафтогаз" добивается признания и исполнения решения в федеральном суде округа Колумбия. В июле 2026 года суд отказался повторно приостанавливать разбирательство по ходатайству России.