"В настоящее время Россия продвигает проект «Алтай – колыбель тюркской цивилизации», который Казахстан поддерживает. Немало слов в русском языке имеет тюркское происхождение. В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам", – цитирует Токаева ТАСС.

В Анкаре под девизом "Тюркский век: единство в языке, мыслях и делах" 29–30 октября проходит 13-й саммит ОТГ. В ходе этой встречи председательство в организации переходит от Азербайджана к Турции.

Что такое Организация тюркских государств

Организация тюркских государств (ОТГ) – это международное межправительственное объединение, созданное для укрепления всестороннего сотрудничества между тюркскими народами. Первоначально структура была основана в 2009 году под названием Тюркский совет (Нахичеванское соглашение). В ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле организация получила свое нынешнее название и качественно новый импульс для интеграции в сферах политики, экономики, безопасности и культуры.

На сегодняшний день полноправными членами ОТГ являются пять государств: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Кроме того, три субъекта имеют статус наблюдателей – Туркменистан, Венгрия (активно подчеркивающая свои исторические связи с тюркским миром), а также частично признанная Турецкая Республика Северного Кипра. Секретариат организации располагается в Стамбуле.

В последние годы организация стремительно трансформируется из сугубо гуманитарного союза в мощный экономический и геополитический альянс. В рамках ОТГ формируются общие инвестиционные фонды, упрощаются таможенные процедуры, развиваются стратегические трансевразийские транспортные коридоры и укрепляется координация по вопросам региональной стабильности без трансформации объединения в военный блок.

Россия и Организация тюркских государств

Россия никогда не подавала официальную заявку на полноправное вступление в ОТГ. Действующий устав объединения исторически ориентирован на страны, где тюркоязычное население составляет абсолютное большинство, что исключает полноценную интеграцию РФ. Тем не менее Москва регулярно демонстрирует интерес к институционализации отношений. В дипломатических кругах неоднократно обсуждалась возможность получения Россией статуса наблюдателя, поскольку страна является родиной для миллионов представителей тюркских народов, проживающих в Татарстане, Башкортостанe, Якутии и других крупных субъектах РФ.

Проект "Алтай – колыбель тюркской цивилизации": научно-гуманитарный мост в Евразии

Проект "Алтай – колыбель тюркской цивилизации" – это масштабная международная научно-образовательная и гуманитарная инициатива, направленная на комплексное изучение исторического, археологического и этнокультурного наследия народов Большого Алтая. Регион Алтая признан мировым академическим сообществом географической прародиной тюркских этносов, местом формирования их языковой семьи и древней государственности. Проект реализуется ведущими научно-исследовательскими институтами и университетами России при активном международном участии коллег из государств Центральной Азии.

Основное содержание инициативы включает проведение трансграничных археологических раскопок, оцифровку уникальных древнетюркских письменных памятников, каталогизацию сакральных мест и запуск совместных образовательных программ. Ключевая цель проекта – воссоздать объективную, исторически точную и свободную от политической конъюнктуры картину этногенеза и взаимодействия евразийских народов, веками сосуществовавших на стыке России, Казахстана, Монголии и Китая.

На политическом уровне проект получил статус одного из главных инструментов культурной дипломатии между РФ и тюркским миром. Эта программа пользуется долгосрочной поддержкой Астаны.