"Президент Путин собирается приехать сюда чуть позже, и у нас будет трехсторонняя встреча, как они это называют. Я с нетерпением жду этого. Мы только что провели встречу с президентом Путиным, просто чтобы подготовить почву, и я думаю, что наша встреча пройдет успешно", – сказал американский лидер.
Путин и Трамп ранее в четверг провели двусторонние переговоры на полях саммита АТЭС. Встреча в Шэньчжэне продолжалась около 40 минут. По ее итогам президенты не стали делать совместных заявлений для журналистов.
Трамп заявил о совпадении позиций по Украине
В ходе встречи с Си Цзиньпином американский президент также затронул конфликт между Россией и Украиной. По словам Трампа, Вашингтон и Пекин заинтересованы в его завершении.
"Мы оба хотим помочь в том, что касается войны между Россией и Украиной. Мы хотели бы, чтобы она закончилась. Думаю, я вполне могу говорить за нас обоих", – заявил президент США.
О чем могут говорить Путин, Трамп и Си Цзиньпин
Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на 19 ноября в Шэньчжэне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что участники могут обсудить наиболее острые международные вопросы, в том числе украинский конфликт.
Reuters отмечал, что ранее представители Белого дома не называли украинскую тему частью повестки двусторонней встречи Трампа и Си Цзиньпина. Однако американский президент сам поднял этот вопрос во время переговоров с китайским лидером.
Официальная подробная повестка трехсторонней встречи заранее не раскрывалась.