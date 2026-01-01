"Президент Путин собирается приехать сюда чуть позже, и у нас будет трехсторонняя встреча, как они это называют. Я с нетерпением жду этого. Мы только что провели встречу с президентом Путиным, просто чтобы подготовить почву, и я думаю, что наша встреча пройдет успешно", – сказал американский лидер.

Путин и Трамп ранее в четверг провели двусторонние переговоры на полях саммита АТЭС. Встреча в Шэньчжэне продолжалась около 40 минут. По ее итогам президенты не стали делать совместных заявлений для журналистов.

Трамп заявил о совпадении позиций по Украине

В ходе встречи с Си Цзиньпином американский президент также затронул конфликт между Россией и Украиной. По словам Трампа, Вашингтон и Пекин заинтересованы в его завершении.

"Мы оба хотим помочь в том, что касается войны между Россией и Украиной. Мы хотели бы, чтобы она закончилась. Думаю, я вполне могу говорить за нас обоих", – заявил президент США.

О чем могут говорить Путин, Трамп и Си Цзиньпин

Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на 19 ноября в Шэньчжэне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что участники могут обсудить наиболее острые международные вопросы, в том числе украинский конфликт.

Reuters отмечал, что ранее представители Белого дома не называли украинскую тему частью повестки двусторонней встречи Трампа и Си Цзиньпина. Однако американский президент сам поднял этот вопрос во время переговоров с китайским лидером.

Официальная подробная повестка трехсторонней встречи заранее не раскрывалась.