Трамп встретился с главами силовых ведомств после возвращения директора ЦРУ из Москвы

Лейден опубликовал в соцсети X фотографии чиновников у выхода из Западного крыла и сопроводил их записью: "Хегсет, генерал Объединенного комитета начальников штабов Кейн и директор ЦРУ Рэтклифф покидают Западное крыло после совещания в Белом доме".

Согласно опубликованному расписанию Белого дома, закрытая встреча Трампа с руководителями силового блока его администрации началась накануне в 11:00 по времени Вашингтона (18:00 мск). Фотографии с покидающими здание участниками появились в аккаунте Лейдена около 14:00 (21:00 мск). Если встреча стартовала по графику, ее продолжительность могла составить почти три часа.

Примечательно, что встреча состоялась практически сразу после возвращения из Москвы директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Зачем в Москву приезжал глава ЦРУ?

Рэтклифф посетил Москву с необъявленным визитом 25 августа. Это его первая публично известная поездка в РФ с момента вступления в должность главы ЦРУ в январе 2025 года.

Рэтклифф прибыл во Внуково утром во вторник на американском военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III. Борт прилетел со спецбазы Эндрюс в Соединённых Штатах с промежуточной посадкой в Риге.

По данным СМИ, Вашингтон заранее предупредил Украину о поездке делегации и попросил временно приостановить удары по территории РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, на что Киев согласился.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду сообщил на брифинге, что контакты российской стороны с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом осуществлялись по линии спецслужб. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин проинформирован об итогах этих контактов.

Какие вопросы обсуждал Рэтклифф с российскими спецслужбами, Песков не уточнил. Он также рассказал, что контактов Москвы и Вашингтона по линии администраций президентов пока не запланировано.

Как Трамп прокомментировал визит Рэтклиффа?

Как заявил президент США, поездка главы ЦРУ в Россию носила "полурутинный" характер.

"Он там, знаете ли, с весьма, в некотором роде, полурутинным визитом. Не хочется никого разочаровывать. Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась", – сказал американский президент.

При этом Трамп назвал Рэтклиффа "замечательным человеком" и допустил, что его визит может способствовать дальнейшему продвижению переговорного процесса. "Теперь из этого может что-то выйти", – заявил он.

Американский лидер вновь повторил свою позицию о том, что конфликт, по его мнению, не начался бы, если бы он находился у власти в тот момент.

Переговорный процесс

Попытки Вашингтона возобновить переговорный процесс по украинскому вопросу продолжаются. Кремль ранее заявлял об отсутствии оснований для оптимизма относительно скорого мирного соглашения при нынешней позиции Киева.

Украинская сторона, в свою очередь, вместе с США и европейскими представителями работает над новыми предложениями по урегулированию. По данным Reuters, Киев рассматривает возможность прекращения огня и создания в Донбассе особой экономической зоны с участием третьей стороны.

Конкретных договоренностей о новых контактах между Москвой и Вашингтоном нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 августа заявил, что встреч представителей администрации США в Кремле пока не планируется.

После визита Рэтклиффа Трамп заявил, что Вашингтон продолжает добиваться завершения конфликта на Украине. По его словам, американская сторона активно работает над прекращением боевых действий и считает, что и Москва, и Киев заинтересованы в урегулировании.