Ударные беспилотники поразили логистический центр "Пирогово" под Киевом

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражен в Киевской области транспортно-логистический центр «Пирогово», на территории которого организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, в том числе комплектующих для БПЛА большой и средней дальности", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, расчеты гаубиц Д-30 группировки "Восток" уничтожили пункты управления беспилотниками противника в Запорожской области.
Ранее подразделения группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Садки и Великий Прикол в Сумской области.
Другие логистические объекты, упомянутые в сводка Минобороны РФ в августе
- ТЛЦ "Фим сервис" (н.п. Чайки, Киевская область) – поражен 28–29 августа 2026 года. Объект задействовался для хранения и распределения комплектующих к ракетным системам и беспилотным летательным аппаратам для нужд ВСУ.
- Логистический центр в н.п. Калиновка (Киевская область) – поражен 29 августа 2026 года. Территория таможенного терминала использовалась в интересах ВСУ для размещения, хранения и перевалки военных грузов и боеприпасов.
- Логистические центры в Борисполе и Броварах (Киевская область) – поражены 27 августа 2026 года. Инфраструктура объектов задействовалась в интересах ВСУ для базирования, сборки и транспортировки дальних БПЛА и специальной военной техники.
- Складской комплекс "Сан-Парк" / ТЛЦ "Киев-3" (г. Киев) – попадал под удары 11 и 27 августа 2026 года. Площадка использовалась в интересах ВСУ для хранения, сборки и распределения FPV-беспилотников и беспилотных летательных аппаратов различных типов.
- ТЛЦ "МЛП-Чайка" (Киевская область) – поражен 5 августа 2026 года. Объект относился к инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ для логистического обеспечения войск.