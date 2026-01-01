Ударные беспилотники поразили логистический центр "Пирогово" под Киевом

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражен в Киевской области транспортно-логистический центр «Пирогово», на территории которого организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, в том числе комплектующих для БПЛА большой и средней дальности", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, расчеты гаубиц Д-30 группировки "Восток" уничтожили пункты управления беспилотниками противника в Запорожской области.

Ранее подразделения группировки "Север" установили контроль над населенными пунктами Садки и Великий Прикол в Сумской области.

Другие логистические объекты, упомянутые в сводка Минобороны РФ в августе