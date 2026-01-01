По данным NYT, коммерческая компания Vantor, сотрудничающая с Украиной несколько лет, увеличила свою орбитальную группировку до десяти аппаратов. Теперь спутники способны ежедневно охватывать до 7 млн кв. км поверхности Земли, что позволяет многократно наблюдать за всей зоной боевых действий. Один и тот же район может быть снят до 15 раз в сутки, что дает военным отслеживать даже небольшие изменения на местности.

Раньше доставка спутниковых снимков на передовую занимала дни из-за устаревших технологий и бюрократических процедур. Теперь изображения могут быть получены за 15 минут, хотя чаще процесс занимает до нескольких часов. Как отметил директор по трансформации Vantor Уилл Кокос, "мы, по сути, передаем спутник им, и они указывают, что снимать".

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп приказал Пентагону прекратить делиться спутниковыми снимками с Киевом, но позже решение было отменено. Россия неоднократно требовала от Запада прекратить передачу разведданных Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 августа заявил, что Москва передала Госдепартаменту вопросы о вовлеченности США в организацию ударов по гражданским объектам на территории России и ждет ответа.