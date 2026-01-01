18 августа 2026
USD 85.01 +0.47 EUR 98.34 +0.82
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Украина значительно расширила доступ к спутниковым снимкам, сообщает NYT

Украина значительно расширила доступ к спутниковым снимкам, сообщает NYT

Киев получает снимки от правительства США и частной компании Vantor, которая недавно вывела на орбиту еще шесть спутников. Об этом пишет The New York Times в понедельник, 17 августа 2026 года.

Спутник

(Иллюстрация)

©Dima Zel/Shutterstock/Fotodom

По данным NYT, коммерческая компания Vantor, сотрудничающая с Украиной несколько лет, увеличила свою орбитальную группировку до десяти аппаратов. Теперь спутники способны ежедневно охватывать до 7 млн кв. км поверхности Земли, что позволяет многократно наблюдать за всей зоной боевых действий. Один и тот же район может быть снят до 15 раз в сутки, что дает военным отслеживать даже небольшие изменения на местности.

Раньше доставка спутниковых снимков на передовую занимала дни из-за устаревших технологий и бюрократических процедур. Теперь изображения могут быть получены за 15 минут, хотя чаще процесс занимает до нескольких часов. Как отметил директор по трансформации Vantor Уилл Кокос, "мы, по сути, передаем спутник им, и они указывают, что снимать".

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп приказал Пентагону прекратить делиться спутниковыми снимками с Киевом, но позже решение было отменено. Россия неоднократно требовала от Запада прекратить передачу разведданных Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 августа заявил, что Москва передала Госдепартаменту вопросы о вовлеченности США в организацию ударов по гражданским объектам на территории России и ждет ответа.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: ВСУ спутники Украина
Рекомендательный сервис