В Ленобласти стабилизировали поставки топлива, но ограничения остаются

"Мы находимся на определенном плато, и мы предпринимаем достаточно серьезные усилия, <…> чтобы на этом плато удержаться. <…> Мы находимся в таком достаточно серьезном напряженном состоянии. Поэтому пока сказать, что мы с этого плато уйдем вниз, то есть мы придем на ситуацию, когда все заправки будут работать без ограничений и подачи топлива, я сказать не могу", – отметил глава региона.

По словам Дрозденко, ключевая задача правительства области и партнеров – не допустить ухудшения ситуации. В регионе наблюдается условная стабильность: очередей на автозаправках практически нет, однако перебои с поставками все же случаются.

Часть независимых, в том числе не вертикально интегрированных, АЗС возобновляют работу. Обеспечение отдаленных районов организовано за счет договоренностей с крупными компаниями, которые поддерживают отдельные частные заправки поставками топлива.

"В основном помогаем тем районам, где нет альтернативы мелким компаниям, мы не ставим задачу, правительство Ленобласти просто не может в сегодняшней ситуации гарантировать, чтобы на всех мелких заправках был бензин. Это просто не наши [правительства региона] полномочия, и напрягать интегрированные компании мы не можем. Мы можем только договариваться и стараемся это делать", – пояснил губернатор.

Глава региона также сообщил, что цены на топливо находятся под контролем ФАС. По его словам, стоимость выросла незначительно, при этом наиболее заметный разброс цен фиксируется на частных автозаправках.

В июле Дрозденко поручил установить для автомобилей региональных чиновников такой же лимит на заправку топлива, какой действует для жителей. По его словам, аналогичные рекомендации получили и руководители муниципалитетов, которым предложено установить такие же ограничения для служебного транспорта местных администраций.