В МИД РФ предупредили Армению о последствиях отказа от референдума о членстве в ЕС и ЕАЭС

Содержание:

Позиция России и стран ЕАЭС

Галузин напомнил о совместном заявлении президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии от 29 мая 2026 года, в котором лидеры четырех стран указали на необходимость проведения референдума "в возможно короткие сроки". "Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов", – подчеркнул замминистра.

Он также раскритиковал позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав ее путаной. По словам Галузина, в 2025 году армянская сторона утверждала, что закон "О начале процесса вступления в Европейский союз" не требует референдума, так как является лишь политической декларацией. Теперь же Ереван ссылается на результаты июньских выборов как на свидетельство общенациональной поддержки проевропейского курса, что снова избавляет от необходимости проводить голосование. "Сказано было уже действительно очень многое, однако ясности это совсем не прибавляет", – добавил дипломат.

Что говорят в Ереване о референдуме

7 августа Пашинян заявил, что проведение референдума пока невозможно, и он состоится только после того, как Армения официально обратится к ЕС по вопросу получения членства. При этом премьер утверждал, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в союзе с интеграцией в ЕС, пока это будет возможно.

В Москве такую позицию считают несостоятельной. Президент Владимир Путин ранее указывал, что вступление в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия с ЕАЭС и потерю всех экономических преференций, которыми Армения пользовалась в составе союза.

Возможные последствия отказа от референдума для Армении

Неназванные источники армянской газеты Hraparak сообщают, что Россия и партнеры по ЕАЭС могут применить ограничительные меры, если референдум не состоится. Среди них – ужесточение миграционной политики в отношении армянских граждан (вплоть до возвращения "сотен тысяч трудовых мигрантов"), а также возможное ограничение авиасообщения между странами. По данным издания, это может нанести серьезный удар по экономике и социальной ситуации в Армении. Кроме того, ограничения могут затронуть поставки газа и ряд других экономических направлений.

В ОДКБ также обсуждается возможность ограничительных мер в отношении Еревана. Галузин сообщил, что вопрос о лишении Армении права голоса в организации может быть рассмотрен на саммите 11 ноября 2026 года. Он пояснил, что отказ Еревана от участия в работе ОДКБ и неподписание бюджета не прекращают обязательств страны по перечислению национального взноса.

Почему Пашинян избегает референдума

Ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев в комментарии изданию "Взгляд" отметил, что для Пашиняна любой исход референдума крайне неприятен. Если граждане проголосуют за ЕС, Армения начнет терять преимущества членства в ЕАЭС, но взамен не получит ничего от Евросоюза. Если же выскажутся за сохранение членства в ЕАЭС, выяснится, что премьер-министр проводит политику, прямо противоположную желаниям избирателей, что может привести к отставке.

Политолог Юрий Светов добавил, что Ереван, вероятно, пытается повторить сценарий продвижения европейского вектора через парламент, где у Пашиняна большинство, без вынесения вопроса на прямое голосование.

Таким образом, до декабря 2026 года Еревану предстоит сделать выбор, который определит не только внешнеполитический вектор страны, но и ее экономические отношения с Россией и партнерами по ЕАЭС.

Ранее Пашинян заявлял, что одновременное членство Армении в ЕАЭС и ЕС невозможно.