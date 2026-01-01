В МИД России раскрыли, чего ждут от США в переговорах по Украине

"Необходимо четко определить, на основе каких подходов США намерены выстраивать взаимодействие", – цитирует дипломата РИА Новости.

Галузин обратил внимание на изменения в американской риторике относительно перспектив переговоров. По его словам, колебания позиции Вашингтона во многом связаны с противоречиями внутри американских элит – между стремлением развивать торгово-экономические отношения с Россией и курсом на сдерживание Москвы.

Замминистра также напомнил о недавнем заявлении госсекретаря США Марко Рубио, который сообщил, что ранее достигнутые договоренности утратили свою актуальность, поскольку оказались неприемлемыми для украинской стороны.

При этом Москва, по словам Галузина, сохраняет готовность к диалогу с Вашингтоном. Россия заинтересована в обсуждении вопросов, связанных с устранением первопричин украинского кризиса и угроз, исходящих с подконтрольной Киеву территории.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российско-американские контакты по теме украинского урегулирования продолжаются на рабочем уровне. При этом представитель Кремля отметил, что пока не располагает информацией о конкретных сроках и планах проведения нового раунда трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

Президент России Владимир Путин заявлял о готовности Москвы продолжить переговорный процесс. По его словам, Россия рассчитывает на возобновление диалога после завершения горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке. Российский лидер также отмечал, что Москва готова вернуться к обсуждению вопросов, которые стороны поднимали во время переговоров в Анкоридже в августе 2025 года.