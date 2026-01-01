В МИД Украины заявили о готовности к бессрочному прекращению огня

"Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить повсюду – и навсегда. Украина готова", – написал Сибига в социальной сети X 31 октября.

Заявление главы украинского МИД прозвучало после завершения гуманитарной операции по эвакуации жителей Алёшек, находящихся под контролем российских сил. Для ее проведения стороны согласовали локальное прекращение огня, которое действовало с 27 октября по 1 ноября.

Договоренность позволила организовать доставку гуманитарной помощи и безопасный выезд мирных жителей. Посредническую роль в организации операции сыграла первая леди США Мелания Трамп, также в гуманитарных усилиях участвовал папа римский Лев XIV.

Сибига поблагодарил американскую сторону, Меланию Трамп, международных партнеров и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, который координировал работу на месте. По словам министра, результат операции может стать мерой укрепления доверия и открыть путь к следующим шагам в мирном процессе.

Еще 27 октября Сибига заявлял, что Украина готова как к частичному перемирию, так и к полному прекращению боевых действий, однако не намерена предпринимать односторонние шаги.

Москва выступает против временного прекращения огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании, а не во временной паузе, которая позволила бы Киеву перегруппировать войска и перевооружиться. Российская сторона также подчеркивает, что подготовка переговоров не означает автоматической остановки боевых действий на фронте.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что целью урегулирования должен стать устойчивый мир с устранением причин конфликта. Москва считает недостаточным кратковременное перемирие, если оно лишь позволит сторонам подготовиться к новым столкновениям.