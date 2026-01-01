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Как сообщает ТАСС, Рюфо добавила, что аналогичную миссию направляли и по линии Евросоюза. 9 ноября Совет ЕС, продлевая учрежденную в 2022 году военную тренировочную миссию для Украины EUMAM Ukraine, впервые объявил о намерении официально обеспечить свое военное присутствие на украинской территории. Его масштабы не уточняются.

Секретная операция Volia и споры об отправке западного контингента

Заявление Алис Рюфо прозвучало на фоне публикаций французской прессы о тайной миссии под кодовым названием "Volia" ("Воля"). По данным журналистов радиостанции RFI, с лета 2026 года на Украине действуют мобильные группы французских офицеров и техников, работающие вдали от линии фронта. Сама министр-делегат подчеркнула, что привлечение ограниченного числа экспертов к тыловым задачам не считается вооруженной интервенцией и по конституции республики не требует отдельного одобрения парламента.

Дискуссию об отправке военнослужащих стран НАТО в зону конфликта еще в конце февраля 2024 года инициировал президент Франции Эмманюэль Макрон, допустивший такой сценарий в будущем. Идея вызвала сдержанную реакцию у большинства союзников по альянсу, включая США и Германию, которые опасались прямой эскалации. В итоге Париж сделал ставку на формат точечных командировок узкопрофильных специалистов без развертывания полноценных боевых подразделений.

Французская военная техника на вооружении ВСУ: истребители Mirage 2000 и гаубицы Caesar

О планах передать Киеву многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5F Эмманюэль Макрон объявил в июне 2024 года. Перед отправкой самолеты прошли модернизацию для применения высокоточного вооружения класса "воздух – поверхность", а украинские летчики и механики завершили многомесячный курс переобучения на французских авиабазах. Первые машины прибыли в распоряжение ВСУ в феврале 2025 года. Точное число поставленных бортов Париж официально не раскрывает, однако профильные СМИ сообщали о передаче трех самолетов в первой партии и последующем расширении парка до четырех-пяти единиц. Эксплуатация сложной авиационной электроники и систем управления огнем требует регулярного контроля со стороны квалифицированных инженеров завода-изготовителя.

Колесные 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Caesar, разработанные концерном Nexter, стали одними из первых тяжелых западных систем, отправленных Парижем весной 2022 года. Постепенно объем поставок превысил 60 орудий – часть машин поступила из наличия французской армии, а производство новых экземпляров оплатили в том числе за счет доходов от замороженных российских активов. Высокая интенсивность стрельбы приводит к быстрому износу стволов и гидравлики. Ранее крупный ремонт гаубиц проводился в приграничных логистических хабах на территории Польши, поэтому присутствие профильных специалистов непосредственно на Украине позволяет восстанавливать боеспособность артиллерии без длительной транспортировки через границу.

Что известно о тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine)

Европейский союз запустил программу EUMAM Ukraine в октябре 2022 года. Первоначально вся подготовка бойцов проходила исключительно за пределами украинской территории – на полигонах Германии, Польши и других стран объединения. К осени 2026 года через курсы европейских инструкторов прошли свыше 100 тысяч военнослужащих.

9 ноября 2026 года Совет ЕС продлил действие мандата программы до середины ноября 2028 года и выделил на этот период почти €300 млн. Впервые в истории этой инициативы Брюссель официально санкционировал работу своего персонала непосредственно на Украине. Согласно решению Совета ЕС, такой шаг необходим для оперативной координации с командованием ВСУ и быстрой адаптации учебных программ под реальный опыт боевых действий.

Реакция России на присутствие иностранных военных на Украине

В Москве неоднократно заявляли, что любые иностранные военнослужащие, находящиеся на украинской территории, утрачивают дипломатический или гуманитарный иммунитет и становятся законными целями для Вооруженных сил РФ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что западные специалисты давно присутствуют в зоне боевых действий под видом наемников или советников, управляя сложными системами вооружений.

Комментируя ноябрьские сообщения о легализации миссии ЕС и работе французских групп, в посольстве РФ во Франции назвали курс Парижа "очередным витком эскалации". В свою очередь МИД предупредил о "беспрецедентных рисках прямого противостояния с Россией" и отметил, что конкретные ответные меры прорабатывают Министерство обороны и Генеральный штаб.