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Венгрия назвала Россию угрозой для мирового порядка

Венгрия официально обозначила Россию как "угрозу" для страны, Европы и мирового порядка. Новый подход Будапешта отражен в директивах для венгерской делегации на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

©Ebrahim Noroozi / AP / TASS

Документ, подписанный премьер-министром Петером Мадьяром, опубликован в официальной газете Magyar Közlöny.

В документах говорится, что действия России рассматриваются как угроза для Венгрии, Европы и международного порядка. Одновременно Будапешт намерен поддерживать дипломатические усилия, направленные на достижение "прочного мира и долгосрочных гарантий безопасности" для Украины.

Таким образом, новое венгерское правительство во главе с Мадьяром официально закрепляет изменение внешнеполитического курса страны. Ранее кабинет Виктора Орбана занимал значительно более лояльную к Москве позицию.

Орбан неоднократно выступал против ужесточения санкций ЕС в отношении России и препятствовал отдельным решениям по поддержке Украины. При этом его правительство поддерживало сохранение диалога с Москвой и развитие двусторонних отношений.

Мадьяр занял пост премьер-министра после смены власти в Венгрии в апреле 2026 года. После его победы на выборах в Кремле заявляли, что Москва будет оценивать отношения с Будапештом исходя из конкретных шагов нового венгерского руководства.

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Метки: Венгрия Петер Мадьяр
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