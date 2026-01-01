ВС РФ нанесли новые удары по предприятиям ВПК Украины

В Киевской области ударными беспилотниками поражены:

в Великой Александровке – промышленное предприятие "Укрдефенс Кампани", здесь производят разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы "Лють" и наземные дистанционно управляемые модули "Хижак";

в Броварах – транспортно-логистический комплекс "Равен Украина", он используется для хранения и распределения комплектующих для БПЛА, в том числе самолетного типа.

В Одесской области поражены:

в порту Измаил – доставивший на Украину горюче-смазочные материалы танкер в момент разгрузки, два резервуара с топливом для ВСУ;

в порту Одесса – семь хранилищ с имуществом военного назначения, цех по сборке БПЛА.

Вслед за массированным ночным ударом

В ночь с 26 на 27 августа российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры Украины высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Пострадали объекты в Киеве и Киевской области, Запорожье, Кривом Роге, Кременчуге, Борисполе и Черноморске (Ильичевске).

В Киеве и Киевской области поражен цех по сборке беспилотников и транспортно-логистические объекты. В частности, ведомство заявило об ударе по комплексу "Сан-Парк", где хранились FPV-дроны, наземные станции управления и комплектующие, а также по логистическому комплексу в Борисполе, который использовался для хранения компонентов беспилотных аппаратов.

В Запорожье и Кривом Роге российские военные поразили металлургические предприятия. Их продукция используется украинским военно-промышленным комплексом, пояснили в МО.

В Кременчуге Полтавской области под удар попал нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов для ВСУ и используется для перевалки импортных нефтепродуктов.

Также в Минобороны информировали о поражении цехов по сборке БПЛА и производству селитры в Черноморске, 23 хранилищ с военным имуществом в портах Одессы и Черноморска, портовой инфраструктуры в порту Рени.