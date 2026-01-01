Об этом в ведомстве сообщили 17 ноября 2026 года в сводке о ходе специальной военной операции.

Другие российские группировки также продолжили выполнение боевых задач на своих направлениях. Подразделения группировки "Центр" вели активные наступательные действия, группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции.

Военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, а подразделения группировки "Север" – свое тактическое положение.

Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны, используются в интересах ВСУ. В числе целей также были места производства и хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов, военные аэродромы, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Всего поражены объекты в 152 районах.