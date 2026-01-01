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ВС РФ поразили предприятие по сборке морских дронов в Киеве и терминал в порту Николаев

Удары наносились в течение 29 августа по предприятиям военной промышленности и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России в субботу, 29 августа 2026 года.

По данным ведомства, в Киеве ударные беспилотники поразили предприятие судостроительной промышленности, где собирали и обслуживали дистанционно управляемые катера.

В порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ. Кроме того, нанесен удар по электроподстанции в населенном пункте Трихаты Николаевской области, которая обеспечивает работу порта Николаев.

Ранее утром 29 августа Минобороны РФ сообщало об ударах по логистическим объектам и портовой инфраструктуре Украины: в Киеве и Киевской области были поражены транспортно-логистические центры и склад боеприпасов, а в порту Николаев – морской перегрузочный терминал, логистические центры и хранилища с военным имуществом и горюче-смазочными материалами.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целями ударов выступают исключительно военные и энергетические объекты Украины, а также инфраструктура, использующаяся в интересах ВСУ.

ВС РФ за прошедшие сутки освободили 3 населенных пункта и сбили 715 беспилотников.

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Метки: Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
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