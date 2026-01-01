Содержание:

Обстановка в зоне ответственности группировки "Север"

Бойцы нанесли поражение противнику около Светличного, Купина, Жовтневого, Василевки, Дергачей, Жукова Яра и Казачьей Лопани в Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Писаревка, Порозок и Храповщина Сумской области и вблизи города Сумы. За сутки украинские формирования потеряли более 210 военнослужащих, бронемашину, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщается в канале Минобороны РФ в мессенджере "Макс".

Обстановка в зоне ответственности группировки "Запад"

Подразделения группировки "Запад" улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Весёлое, Червоный Оскол, Подлиман, Березовка, Моначиновка и Петровка в Харьковской области, а также около Святогорска, Маяков и Старого Каравана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Суточные потери украинской стороны – свыше 220 человек, три бронемашины, 19 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) и украинской теробороне в ДНР около Николаевки, Славянска, Краматорска и ряда других населенных пунктов. За сутки противник потерял до 195 военнослужащих, три бронемашины и 21 автомобиль.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Центр"

Подразделения группировки "Центр" улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение противнику около Доброполья, Красноподолья, Белозерского, Анновки и Матяшева в ДНР, а также в районах Новопавловки, Новониколаевки и Петровского в Днепропетровской области. Суточные потери украинских вооруженных формирований – свыше 350 человек, танк, пять бронемашин, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Восток"

Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли ему поражение около Васильковки, Коломийцев и Ивановки в Днепропетровской области, а также вблизи Широкого, Мировки, Рыбальского и Вольнянска в Запорожской области. За сутки украинская сторона потеряла до 340 военнослужащих, три бронемашины и 17 автомобилей.

Обстановка в зоне ответственности группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Григоровка и Юрковка Запорожской области. За сутки противник потерял до 30 человек, бронемашину, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

Село Водяное находится в Купянском районе Харьковской области, между селами Анискино и Ольховатка.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в течение суток установлен контроль над населенными пунктами Щербаковка Харьковской области и Новое Поле Запорожской области. Их взяли бойцы группировок "Север" и "Восток".