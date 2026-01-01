По его информации, американский лидер покинул помещение, в котором проходили переговоры. Путин и Трамп не стали делать совместных заявлений для журналистов по итогам беседы, передает ТАСС.

Встреча состоялась в Центре международных обменов в Шэньчжэне. В начале переговоров Трамп заявил, что у него с российским президентом на протяжении многих лет складываются отличные отношения. Он также выразил надежду на продуктивный разговор и хорошие результаты.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

После завершения двусторонних переговоров кортеж Трампа направился с площадки саммита АТЭС к месту встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Там должны пройти трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая.