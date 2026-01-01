"Законопроект серьезно рискует застрять в палате представителей, где сталкивается со значительной оппозицией со стороны демократов, недостатком энтузиазма республиканцев", – пишет Politico.

Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил журналистам, что документ может предоставить администрации Дональда Трампа чрезмерные полномочия.

"Риск в том, что он предоставляет полномочия по введению пошлин и санкций Дональду Трампу и его администрации, которыми они, как мы считаем, будут злоупотреблять", – отметил он.

При этом перспективы консолидированной поддержки законопроекта со стороны республиканцев остаются неочевидными.

Сенат США 7 августа подавляющим большинством голосов одобрил инициативу, разработанную по предложению ныне покойного члена палаты Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Документ предусматривает 100-процентные пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные – на весь импорт из России в США. После принятия в верхней палате законопроект был передан в палату представителей.

Пока неясно, будет ли законопроект вынесен на обсуждение и когда это произойдет. Депутаты нижней палаты вернулись в Вашингтон после долгих летних каникул, но законопроект о санкциях против России в законодательный календарь не включен.

Линдси Грэм - физическое лицо или организация, признанная террористической и запрещенная в России; физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

