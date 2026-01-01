По его словам, ключевую роль в комплектовании армии играют пункты отбора на контрактную службу: в стране работают 96 таких пунктов, они открыты в административных центрах 87 из 89 субъектов РФ.

Горемыкин уточнил, что кандидатов в войска беспилотных систем ищут не только среди действующих военнослужащих. Одним из источников пополнения рассматривают студентов гражданских вузов и колледжей. Сами войска беспилотных систем укомплектованы исключительно контрактниками.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил 16 января 2026 года, что контракты о прохождении военной службы с Министерством обороны России заключили в 2025 году более 422 тыс. человек. Кроме того, 32 тыс. человек заключили контракт о прохождении службы на добровольных началах.

В ходе "Итогов года с Владимиром Путиным" 19 декабря 2025 года президент рассказал, что укомплектование Вооружённых сил РФ идет в хорошем темпе, добровольцев много. По контракту в 2025 году в армию пришло свыше 400 тыс. человек, указал он. Количество же людей, которые хотят служить в войсках беспилотной авиации, таково, что Минобороны вынуждено объявлять конкурс. Есть студенты, которые берут академотпуск, чтобы подписать контракт.