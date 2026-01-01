Инжектор для реабилитации тканей после удаления груди создали российские ученые

"Это специальное устройство, которое существенно облегчает хирургам работу при проведении операций по восстановлению тканей после резекции груди в случае онкологии молочных желез. Наша часть работы заключалась в конструировании устройства подачи жировой ткани пациента внутрь молочной железы", – рассказал ТАСС Салихов.

По словам представителя МИСИС, в клинической практике применяются две основные технологии: ручное введение биоматериала с множественными проколами (до 40 шприцов, что требует значительных физических усилий) и использование крупногабаритного стационарного оборудования. Новый прибор призван устранить эти ограничения. "Инжектор 3.0" облегчает манипуляции врача и повышает качество введения жировой ткани. Конструкция основана на стандартных медицинских изделиях (шприцах и иглах), что делает решение экономически доступным.

Отвечая на вопрос о сроках внедрения прибора, Салихов заявил, что разработка прошла первичную проверку и оформляется интеллектуально-правовая защита.

"Сейчас проведена апробация, и мы совместно с Центром имени Логинова подали заявку на совместный патент в Роспатент. Патентная заявка уже готова, поэтому мы спокойно демонстрируем прибор на выставке. Я думаю, что сразу после окончания патентной процедуры документы будут поданы на получение регистрации в Минздрав РФ", – пояснил проректор.

Салихов также отметил, что до получения регистрационного удостоверения устройство может точечно применяться как индивидуальное медицинское изделие.

Какие технологии для восстановления тканей после мастэктомии сейчас применяются в России?

Тканевые экспандеры – временные силиконовые баллоны для постепенного растяжения кожи перед установкой постоянного импланта.

Анатомические силиконовые импланты – гелевые эндопротезы нового поколения, точно имитирующие форму и плотность натуральной груди.

Ацеллюлярные дермальные матриксы (АДМ) – биологические каркасы (матрицы) для укрепления тканей, фиксации импланта и защиты от капсулярной контрактуры.

Синтетические сетчатые эндопротезы – легкие титановые или полимерные сетки для поддержки нижнего полюса груди при нехватке кожи.

Микрохирургический DIEP-лоскут – пересадка кожи и жира с нижней части живота без повреждения прямых мышц с ушиванием сосудов под микроскопом.

TRAM-лоскут – реконструкция перемещенным или свободным фрагментом тканей живота, включающим часть прямой мышцы.

Торакодорзальный лоскут (TDL) – перемещение фрагмента широчайшей мышцы спины и кожи для воссоздания дефицитного объема.

Липофилинг – введение собственной очищенной жировой ткани пациента для коррекции контуров, маскировки импланта или полного воссоздания малых объемов.

Автоматические инжекторы для липотрансфера – роботизированные устройства, которые минимизируют проколы, бережно распределяют жир и повышают его приживаемость.

Свободные лоскуты бедра и ягодиц (TMG, PAP, SGAP) – редкие микрохирургические методики переноса тканей, если зоны живота или спины недоступны в качестве донорских.

Комбинированная пластика – одновременное использование мышечно-кожных лоскутов и силиконовых имплантов при выраженном дефиците тканей.

Одномоментное онкопластическое восстановление – удаление опухоли и полная реконструкция органа в рамках одного хирургического вмешательства.

Отсроченная экспандерно-имплантологическая пластика – двухэтапное восстановление, выполняемое через 6–12 месяцев после завершения лучевой или химиотерапии.

Ранее российские ученые ускорили анализ раковых клеток в 15 раз с помощью искусственного интеллекта.