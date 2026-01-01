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Российские ученые ускорили анализ раковых клеток в 15 раз с помощью ИИ

Специалисты из Института цитологии и генетики СО РАН и НИИ клинической и экспериментальной лимфологии разработали нейросеть, способную кардинально ускорить изучение меланомы. Новая технология позволяет анализировать снимки с электронного микроскопа за две минуты вместо прежних 20–30, что ускоряет исследовательскую работу в 10–15 раз.

Раковая клетка

Раковая клетка (иллюстрация)

©UGREEN 3S/Shutterstock/Fotodom

В центре внимания ученых оказались митохондрии ("энергетические станции" клетки) и эндоплазматический ретикулум (система каналов для накопления кальция). Их тесное взаимодействие критически важно: именно через точки контакта эти структуры обмениваются сигналами. Исследователи выяснили, что при нарушении этой связи раковые клетки перестают получать команду к самоуничтожению (апоптозу) и начинают бесконтрольно делиться. Именно поэтому места их соприкосновения рассматриваются как ключевая мишень для будущих противораковых препаратов.

Ранее микроскопический поиск и подсчет этих контактов на сотнях снимков был невероятно трудоемкой задачей, отнимавшей у специалистов месяцы работы. Созданная нейросеть полностью автоматизировала процесс. Алгоритм самостоятельно находит на микрофотографиях нужные клеточные структуры, определяет зоны их контакта и измеряет параметры, например, длину. Результаты представляются в виде готовой таблицы, пишет "Наука в Сибири".

Для обучения ИИ исследователи использовали обширную базу данных из сотен изображений мышиной меланомы. По словам старшего научного сотрудника Юлии Таскаевой, эту модель выбрали не случайно. Она является общепринятым стандартом в экспериментах, что позволило быстро собрать необходимый материал.

Как отметил старший научный сотрудник Михаил Генаев, главной сложностью стало низкое качество самих электронных микрофотографий. Из-за дефектов, пустот и нечетких границ обучить алгоритм распознаванию было непросто. В основе разработки лежат методы компьютерного зрения.

Пока нейросеть специализируется исключительно на меланоме, однако в планах команды – тестирование технологии на других типах опухолей и образцах человеческих тканей.

Как нейросети помогают изучать опухоли?

Нейросети помогают изучать и диагностировать опухоли, автоматизируя анализ медицинских изображений, выявляя скрытые генетические мутации и прогнозируя поведение раковых клеток с точностью, сопоставимой с ведущими мировыми онкологами. ИИ не заменяет врачей, но выступает в роли сверхточного "второго мнения", исключая человеческий фактор и замечая аномалии на самых ранних стадиях.

  • Анализ снимков (МРТ, КТ, УЗИ, рентген). Сверточные нейронные сети находят очаги патологий, определяют 3D-границы опухолей и классифицируют их.
  • Жидкостная биопсия (анализ крови). ИИ сканирует миллиарды фрагментов внеклеточной ДНК в плазме.
  • Алгоритмы ищут химические модификации (метилирование), выявляя рак на "нулевой" стадии до появления симптомов.
  • Цифровая гистология. Алгоритмы изучают микроскопические снимки тканей после биопсии. Нейросети подсчитывают количество раковых клеток и определяют степень агрессивности опухоли.
  • Интраоперационная навигация. Специальные модели помогают хирургам прямо во время операции на мозге за 10–15 секунд распознать остаточные ткани опухоли, которые сложно заметить визуально.
  • Анализ текстовых отчетов. Языковые модели обрабатывают сложные патологоанатомические заключения. ИИ мгновенно извлекает критически важные генетические детали для подбора таргетной терапии.

Ранее в России создали нейросетевую систему классификации онкологических поражений кожи, чувствительную к несбалансированным дерматологическим данным. Открытие совершила команда ученых из Северо-Кавказского федерального университета.

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Метки: импортозамещение искусственный интеллект онкология
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