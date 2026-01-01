Российские ученые ускорили анализ раковых клеток в 15 раз с помощью ИИ

В центре внимания ученых оказались митохондрии ("энергетические станции" клетки) и эндоплазматический ретикулум (система каналов для накопления кальция). Их тесное взаимодействие критически важно: именно через точки контакта эти структуры обмениваются сигналами. Исследователи выяснили, что при нарушении этой связи раковые клетки перестают получать команду к самоуничтожению (апоптозу) и начинают бесконтрольно делиться. Именно поэтому места их соприкосновения рассматриваются как ключевая мишень для будущих противораковых препаратов.

Ранее микроскопический поиск и подсчет этих контактов на сотнях снимков был невероятно трудоемкой задачей, отнимавшей у специалистов месяцы работы. Созданная нейросеть полностью автоматизировала процесс. Алгоритм самостоятельно находит на микрофотографиях нужные клеточные структуры, определяет зоны их контакта и измеряет параметры, например, длину. Результаты представляются в виде готовой таблицы, пишет "Наука в Сибири".

Для обучения ИИ исследователи использовали обширную базу данных из сотен изображений мышиной меланомы. По словам старшего научного сотрудника Юлии Таскаевой, эту модель выбрали не случайно. Она является общепринятым стандартом в экспериментах, что позволило быстро собрать необходимый материал.

Как отметил старший научный сотрудник Михаил Генаев, главной сложностью стало низкое качество самих электронных микрофотографий. Из-за дефектов, пустот и нечетких границ обучить алгоритм распознаванию было непросто. В основе разработки лежат методы компьютерного зрения.

Пока нейросеть специализируется исключительно на меланоме, однако в планах команды – тестирование технологии на других типах опухолей и образцах человеческих тканей.

Как нейросети помогают изучать опухоли?

Нейросети помогают изучать и диагностировать опухоли, автоматизируя анализ медицинских изображений, выявляя скрытые генетические мутации и прогнозируя поведение раковых клеток с точностью, сопоставимой с ведущими мировыми онкологами. ИИ не заменяет врачей, но выступает в роли сверхточного "второго мнения", исключая человеческий фактор и замечая аномалии на самых ранних стадиях.

Анализ снимков (МРТ, КТ, УЗИ, рентген). Сверточные нейронные сети находят очаги патологий, определяют 3D-границы опухолей и классифицируют их.

Жидкостная биопсия (анализ крови). ИИ сканирует миллиарды фрагментов внеклеточной ДНК в плазме.

Алгоритмы ищут химические модификации (метилирование), выявляя рак на "нулевой" стадии до появления симптомов.

Цифровая гистология. Алгоритмы изучают микроскопические снимки тканей после биопсии. Нейросети подсчитывают количество раковых клеток и определяют степень агрессивности опухоли.

Интраоперационная навигация. Специальные модели помогают хирургам прямо во время операции на мозге за 10–15 секунд распознать остаточные ткани опухоли, которые сложно заметить визуально.

Анализ текстовых отчетов. Языковые модели обрабатывают сложные патологоанатомические заключения. ИИ мгновенно извлекает критически важные генетические детали для подбора таргетной терапии.

Ранее в России создали нейросетевую систему классификации онкологических поражений кожи, чувствительную к несбалансированным дерматологическим данным. Открытие совершила команда ученых из Северо-Кавказского федерального университета.