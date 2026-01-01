Из отходов ТЭЦ – в медицину: красноярские ученые выделили из золошлаков частицы для лечения рака

"Технология получилась более практичной и экологичной по сравнению с традиционными методами сепарации. Она не требует использования жидкостей. Это помогает избежать дополнительных стадий фильтрации и сушки, которые могут быть энергозатратными и требовать дополнительного оборудования", – цитирует "РГ" Елену Фоменко, заведующую лабораторией каталитических превращений малых молекул Института химии и химической технологии.

Производство медицинских ферросфер дает и экологический эффект: переработка золошлаков снижает нагрузку на полигоны хранения. Тема особенно актуальна для Красноярского края, где расположены одни из крупнейших в России ТЭЦ. В региональном центре работают три станции.

Во многих странах до 90% золошлаковых отходов вовлекают во вторичное использование. В России перерабатывают около 10% – в основном в дорожном строительстве и производстве цемента. В целом по Сибирскому федеральному округу на ТЭЦ накоплено порядка 1,5 млрд тонн золошлаков. Ежегодный прирост оценивается примерно в 20 млн тонн.

Что такое магнитная гипертермия и адресная доставка лекарств

Метод магнитной гипертермии – это одно из самых перспективных направлений в современной онкологии. Его суть заключается в том, что в опухоль вводятся микроскопические магнитные частицы, на которые затем воздействуют внешним переменным электромагнитным полем. Под его влиянием частицы начинают быстро перемагничиваться, выделяя тепло. Раковые клетки нагреваются до температуры 42–45°C, что приводит к их термическому разрушению. При этом окружающие здоровые ткани остаются неповрежденными.

Адресная доставка лекарств решает другую важнейшую проблему медицины – высокую токсичность традиционной химиотерапии. Обычно препараты циркулируют по всему организму, повреждая печень, почки и иммунную систему. В новой технологии ферросферы выступают в роли микроскопического "транспорта". Лекарственное вещество закрепляется на поверхности магнитной частицы, а врачи с помощью внешних магнитных полей направляют этот комплекс точно в очаг заболевания, концентрируя максимальную дозу препарата внутри опухоли.

Масштаб проблемы золошлаковых отходов в Сибири

Проблема накопления золошлаковых отходов (ЗШО) – один из главных экологических вызовов для регионов Сибири, где энергетика традиционно базируется на сжигании угля. Более миллиарда тонн золы и шлака хранится на гигантских полигонах, которые занимают тысячи гектаров плодородных земель. Ветровая эрозия приводит к тому, что мелкодисперсная угольная пыль разносится на многие километры, загрязняя атмосферу городов, а токсичные соединения тяжелых металлов постепенно вымываются осадками и попадают в грунтовые воды.

Объем отходов в СФО, превышающий 1,5 млрд тонн, сопоставим по масштабам с крупными горными хребтами. Ежегодный прирост в 20 млн тонн лишь усугубляет ситуацию. Технологии, подобные красноярской, позволяют взглянуть на отвалы не как на опасный мусор, а как на ценный источник редких материалов для высоких технологий.

Мировой опыт: как превратить золу в ценный ресурс

В развитых странах золошлаковые отходы давно перестали считать мусором и перевели в категорию вторичных сырьевых ресурсов. В Европейском союзе, Японии и Китае уровень утилизации угольной золы приближается к 90–98%. Этому способствует жесткое экологическое законодательство, высокие налоги на захоронение отходов и государственные субсидии для предприятий, использующих переработанное сырье.

За рубежом ЗШО массово применяются в строительной индустрии. Из них производят высокопрочные марки цемента, ячеистый бетон, строительные блоки и искусственный щебень. Мелкодисперсная зола-унос служит незаменимым компонентом при прокладке автомагистралей, улучшая прочность дорожного полотна. Более того, из золы активно извлекают ценные компоненты – редкоземельные металлы, микросферы для нефтегазовой отрасли.

Ранее ученые Росатома разработали технологию получения железа из золы.