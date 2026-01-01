Новая онковакцина, мобильный электроэнцефалограф с БОС, i-Pavlovian Cognitive: о чем рассказали в правительстве

На CaTeVac оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение. Занимается вакциной НМИЦ онкологии имени Петрова. Разработка направлена на то, чтобы обучить иммунную систему распознавать и уничтожать клетки опухоли. Ее предполагают начать применять в 2027 году для случаев саркомы мягких тканей. В дальнейшем CaTeVac может быть использован для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей ЦНС, злокачественных солидных опухолей с исчерпанными возможностями стандартной терапии.

Создано и успешно протестировано медицинское изделие i-Pavlovian Cognitive для повышения эффективности реабилитации пациентов с депрессией и пациентов с посттравматическим синдромом. Технология ФГБУН имени Павлова основана на вовлечении пациента в целенаправленную деятельность в виртуальной среде. Проект предполагают завершить в 2028 году, а затем выйти с ним на рынок.

Создан и клинически проверен мобильный электроэнцефалограф. В нем предусмотрена биологическая обратная связь (БОС) для коррекции когнитивных и стрессовых расстройств у пациентов с заболеваниями центральной нервной системы. Разработка ФЦМН, как утверждается, позволит создавать персонализированные программы реабилитации, повышая эффективность терапии. Идет подготовка документов для регистрации, которая может состояться уже в конце 2026 года.

Разработан аутологичный лекарственный препарат для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов "Хондросфера". Для него используются собственные клетки (хондроциты) и сыворотка крови пациента. Метод ФНКЦ ФХМ имени Лопухина позволяет вырастить "живой имплант", который по своим анатомическим и физическим свойствам идентичен здоровому человеческому хрящу. Применять его начнут с 2028 года.

Разработан лекарственный препарат с использованием свойств доксорубицина для повышения эффективности доставки действующего вещества в очаг злокачественной опухоли и снижения кардиотоксичности. Это позволит проводить более эффективную лекарственную терапию с меньшим количеством побочных эффектов, обещают в НИИ биомедицинской химии имени Ореховича. Использовать на практике его начнут в 2029 году.

Провела совещание 5 ноября вице-премьер Татьяна Голикова.

Участвовали в совещании глава Минздрава Михаил Мурашко, представители администрации президента, Минпромторга, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минфина, ФМБА, Росздравнадзора, других ведомств.

В реализации проекта "Новые технологии сбережения здоровья" участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг. В его составе – пять федеральных проектов. Так, в рамках федерального проекта "Биомедицинские и когнитивные технологии будущего" в 2025–2026 годах реализуется 31 научное исследование, по их окончании ожидается разработка пяти лекарственных препаратов, 21 медицинского изделия и пяти медицинских технологий.