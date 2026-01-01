OpenAI сократила ориентир по привлечению финансирования на треть

По сведениям издания, некоторые инвесторы сократили свои обязательства по вкладам в компанию. Более скромные амбиции отражают рост неуверенности инвесторов по поводу тех колоссальных сумм, которые уже были потрачены на ИИ.

Лидерами этого раунда привлечения средств должны стать инвесторы из ОАЭ, в том числе государственная инвесткомпания MGX. Также в числе предполагаемых инвесторов – SoftBank Group и венчурные Sequoia Capital, Coatue Management, Founders Fund, Andreessen Horowitz.

Свою роль сыграли и новости от конкурентов – ведь Anthropic готовится к выходу на IPO, заявка была подана 26 октября.

23 октября Bloomberg также писал, что OpenAI теперь ориентируется на оценку стоимости в $1,25 трлн. Агентство называло ключевым инвестором Coatue, но упоминало и фирмы из ОАЭ, а кроме них – BlackRock.

Тогда один из источников говорил, что в компании ждут финализированных обязательств инвесторов к концу следующей недели (то есть как раз к 31 октября).

В марте OpenAI привлекла $122 млрд, тогда стоимость компании оценивали в $122 млрд.

В условиях роста опасений инвесторов относительно перспектив ИИ октябрь ознаменовался крупнейшим падением Nasdaq 100 с марта 2025-го – он просел на 6,7%. Так, 29 октября акции Alphabet рухнули на 13%, акции Amazon опустились 29-30 октября на 5,6%. Траты на ИИ растут, а денежный поток компаний становится отрицательным. У Amazon годом ранее свободный денежный поток достигал $430 млн, в минувшем же квартале он стал отрицательным, минус $35 млрд.