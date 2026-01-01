Первый в России беспилотный поезд метро проехал уже более 10.000 км

В общей сложности поезд проехал по БКЛ уже более 10.000 км – пока без пассажиров.

ПО этого поезда разработали московские специалисты, оно плавно разгоняет и тормозит состав, управляет открытием и закрытием дверей, контролирует интервалы движения. Если на путях появляется что-то постороннее, система сразу дает знать об этом. На станции "Печатники" тестируют систему контроля падения на пути – поезд получает сигнал при опасном приближении пассажира к краю платформы.

На всех 29 станциях БКЛ установили RFID-метки, они позволяют беспилотному поезду самостоятельно останавливаться с точностью до 30 см.

"К концу 2026 года первый в России беспилотный поезд начнет постоянно курсировать на БКЛ. Он будет ходить по графику вместе с другими поездами без пассажиров и с учетом стандартных интервалов московского метро – 90 секунд в самые востребованные часы", – обещает заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Тестовые поездки с пассажирами начнутся в 2027 году, а к 2030-му БКЛ должна стать полностью беспилотной.

Беспилотный состав тестируют с января.

16 марта 2026 года Сергей Собянин рассказывал, что инновационный состав уже преодолел больше 1000 км по Большой кольцевой линии. 23 июля в его же блоге говорилось: за полгода экспериментальный состав на базе модели "Москва-2024" проехал по БКЛ свыше 4000 км.