Роскосмос показал кадры солнечного затмения с борта МКС

Кроме того, ведомство опубликовало в "Максе" фотоснимки, сделанные космонавтом Петром Дубровым с борта МКС с высоты 400 километров.

Максимальная фаза затмения 12 августа наступила в 20:46 мск в районе западного побережья Исландии и продолжалась 2 минуты 18 секунд.

В России наиболее благоприятные условия наблюдения отмечались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Там затмение началось около 20:00, пиковая фаза пришлась на 20:50. К 21:00 Солнце полностью скрылось за горизонтом, из-за чего полную фазу в регионе не наблюдали.

В Москве явление продолжалось девять минут, в Санкт-Петербурге – около часа. Наблюдать затмение можно было с пляжей Финского залива в Курортном районе, на намыве Васильевского острова, а также на Балтийском бульваре.

В тот же день в космосе есть еще два события: парад планет и метеорный поток Персеиды. Пик звездопада ожидается 13 августа около 5:00 мск, скорость метеоров составит 60 км/с.

Прошлые солнечные затмения

Прошедшее явление относится к категории полных, однако траектория лунной тени распределилась по территории страны неравномерно. В то время как на большей части России наблюдались лишь частные фазы разной степени интенсивности, стопроцентное закрытие солнечного диска коснулось исключительно труднодоступных районов Таймыра.

Предыдущие крупные солнечные затмения в России:

25 октября 2022 года (Частное). Одно из самых сильных за последние годы. Наблюдалось на большей части территории страны. Максимальная фаза была зафиксирована в Западной Сибири (ХМАО), где Луна закрыла солнце на 86%. В Москве диск скрылся на 70%, в Санкт-Петербурге – на 60%.

10 июня 2021 года (Кольцеобразное). Редкое затмение с эффектом "огненного кольца" было доступно для наблюдения на северо-востоке Якутии и в Чукотском автономном округе. В европейской части России явление носило частный характер (в столице солнце скрылось лишь на 16%).

Последний раз максимальную фазу полного солнечного затмения в густонаселенных районах России фиксировали 1 августа 2008 года. Полоса полной лунной тени шириной порядка 250 километров прошла через Западную Сибирь и Алтай. Главной точкой наблюдения стал Новосибирск, где солнце оказалось полностью закрыто на 2 минуты и 20 секунд, из-за чего в городе наступила темнота и зажглись уличные фонари.

До этого аналогичное по силе полное затмение проходило по территории РФ 29 марта 2006 года, его эпицентр пришелся на республики Северного Кавказа.

Когда ждать следующее солнечное затмение

Следующее сильное кольцеобразное затмение на территории России произойдет 1 июня 2030 года. Его полоса покрытия пройдет через южные регионы европейской части страны, Урал и Красноярский край.