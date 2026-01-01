Российские ученые создали новую форму панкреатина для онкопациентов с резекцией желудка

Междисциплинарная команда кафедр фармакологии и фармацевтической технологии Института фармации им. А. П. Нелюбина и кафедры факультетской хирургии №2 им. Г. И. Лукомского Сеченовского университета предложила принципиально новый подход для ферментной поддержки пациентов после обширных хирургических операций. Вместо твердых лекарственных форм исследователи создали гомогенную ферментную эмульсию, предназначенную для прямого введения через стандартный медицинский зонд.

"Мы подобрали оптимальное сочетание активных и вспомогательных компонентов. Активная фармацевтическая субстанция эмульсии – панкреатин – «золотой стандарт» ферментной терапии. А комплекс вспомогательных веществ подобран так, чтобы обеспечить стабильность препарата и сохранить его ферментативную активность", – рассказала Елена Смолярчук, заведующая кафедрой фармакологии Института фармации имени А. П. Нелюбина Первого МГМУ.

Как пишет "Научная Россия", преимущество разработки заключается и в том, что жидкая форма эмульсии полностью исключает риск закупорки зонда. Ферменты в препарате распределены однородно, что обеспечивает их постоянную активность во время кормления и улучшает пищеварение.

Пилотное исследование подтвердило высокую эффективность ферментной эмульсии. У пациентов улучшилось усвоение питательных веществ, снизились диспепсические расстройства, а также наблюдается положительная динамика объективных лабораторных показателей.

Почему онкопациентам, перенесшим резекцию желудка, требуется ферментная поддержка?

Нарушение гастропанкреатического рефлекса. В норме пища, попадая в желудок и растягивая его стенки, запускает нервный импульс, сигнализирующий поджелудочной железе начать выработку ферментов. После удаления части или всего желудка этот механизм перестает работать.

Утрата функции перемешивания. Желудок больше не может измельчать и задерживать пищу для ее постепенной эвакуации. Крупные, плохо обработанные куски еды (химус) стремительно попадают прямо в тонкую кишку, и собственные ферменты организма просто не успевают с ними смешаться.

Снижение выработки гормонов. При резекции удаляются зоны, которые вырабатывают гормоны (секретин и холецистокинин), стимулирующие выработку панкреатического сока и желчи.

Асинхронизм пищеварения. Из-за изменения анатомии ЖКТ пассаж пищи идет в обход двенадцатиперстной кишки. В итоге еда движется по одной петле кишечника, а ферменты поступают из другой, из-за чего они физически не встречаются в нужный момент.

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