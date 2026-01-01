Российские врачи испытали новый метод очистки крови для борьбы с болезнью Альцгеймера

"Российская газета" пишет, что метод основан на пропускании плазмы через специализированную сорбционную колонку, разработанную отечественными учеными. Сорбент избирательно связывает ДНК-содержащие структуры, включая фрагменты нейтрофильных внеклеточных ловушек (NETs) и нуклеосомы, после чего очищенная плазма возвращается пациенту. По данным разработчиков, нормальные компоненты плазмы – белки, электролиты и другие метаболиты – при этом сохраняются. Такой принцип отличает селективную плазмосорбцию от плазмафереза.

Необходимость новых подходов связана с тем, что болезнь Альцгеймера остается одной из ключевых проблем медицины, а по мере старения населения ее распространенность растет. На сегодня нет метода, способного гарантированно излечить пациентов или полностью остановить прогрессирование патологии. Клиническая проверка потенциальных терапий занимает годы и требует значительных ресурсов, результаты исследований нередко оказываются противоречивыми. Врачи подчеркивают, что большинство применяемых средств лишь замедляет ухудшение когнитивных функций и не устраняет глубинные механизмы болезни.

В клинической практике сейчас используются две основные группы препаратов. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы препятствуют разрушению ацетилхолина, важного нейромедиатора памяти. Блокаторы глутаматных рецепторов снижают повреждающее перевозбуждение нейронов. Параллельно изучаются моноклональные антитела к белку, разрушающему мозг, – бета-амилоиду. Как отмечает директор Клиники нервных болезней имени Кожевникова Сеченовского университета Владимир Парфенов, эффективность этих подходов ограничена, а риск нежелательных явлений значителен. Ни один из существующих методов не устраняет первопричину.

В качестве одной из целей вмешательства исследователи рассматривают хроническое системное воспаление, связанное с течением болезни Альцгеймера. Провоспалительные цитокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер и запускать нейровоспалительные процессы. Важную роль, по данным работ последних лет, играют NETs – сетчатые внеклеточные структуры из ДНК и ферментов, которые нейтрофилы выделяют в ответ на воспаление. В юном возрасте это элемент защиты, но с возрастом избыток NETs повышает проницаемость сосудов, способствует отложению бета-амилоида и может прямо повреждать нервные клетки микроциркуляторного русла мозга. Снижение уровня циркулирующих NET-комплексов, по словам врача-трансфузиолога Натальи Сивцевич, теоретически должно уменьшать системное воспаление и замедлять гибель нейронов.

В пилотное клиническое исследование Сеченовского университета включили пациентов с установленным диагнозом болезни Альцгеймера. Курс состоял из трех процедур с интервалом 2-3 дня. За один сеанс обрабатывался объем плазмы, примерно вдвое превышающий общий циркулирующий объем (от 4,9 до 5,7 литра). До начала и после завершения курса выполнялась комплексная оценка состояния: нейропсихологическое тестирование, анализ эмоционального профиля, исследование биомаркеров в спинномозговой жидкости и МРТ головного мозга. Близкие пациентов заполняли опросник ADCS-MCI, который отражает способность к выполнению повседневных задач – от одевания до планирования действий.

Через три месяца после завершения терапевтического курса у участников отмечено улучшение эпизодической вербальной памяти, возросли скорость обработки информации и концентрация внимания. Родственники также зафиксировали позитивные изменения в бытовом поведении пациентов согласно анкетам ADCS-MCI.

Авторы подчеркивают, что представленные результаты получены на ранней стадии – в рамках пилотного исследования. По их оценке, метод селективного удаления внеклеточной ДНК выглядит перспективным и требует дальнейшего изучения. Первые данные свидетельствуют, что воздействие на системное воспаление через контроль уровня NET-комплексов может дополнить существующие медикаментозные подходы к терапии болезни Альцгеймера.

Какие еще методы борьбы с болезнью Альцгеймера предлагают российские ученые?

Лазерные технологии. Физики Саратовского государственного университета разработали неинвазивную методику очистки мозга от токсичных белков во время сна с помощью лазеров. Суть метода: специальная "шапочка" со светодиодами использует методы биофотоники для стимуляции лимфатической (глимфатической) системы головного мозга. Лазерное излучение ускоряет вымывание метаболического "мусора", включая бета-амилоидные бляшки, через лимфоток. Метод безопасен, активирует естественные дренажные системы организма и помогает замедлить прогрессирование деменции на ранних стадиях.

Разработка лекарств и блокирование нейровоспаления. Отечественные биохимики и фармакологи активно ищут замену малоэффективным зарубежным моноклональным антителам.

Профилактика и когнитивный тренинг. Российские нейропсихологи внедряют персонализированные программы когнитивно-моторного тренинга. Они сочетают физические упражнения на координацию с интеллектуальными задачами, что активирует нейропластичность и создает "когнитивный резерв", отдаляя клинические проявления болезни.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что болезнь Альцгеймера на конец 2025 года была диагностирована у 1,5 тыс. лиц трудоспособного возраста в РФ.