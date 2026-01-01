Шадаев заявил о "супердинамике" внедрения ИИ в России

"Здесь у Минцифры, в целом, прогнозы очень позитивные. Мы видим супердинамику: многие наши крупные компании сейчас активно внедряют генеративную разработку. Мы даже создали совет в Минцифры, который должен какие-то общие практики и методологии выработать. Потому что мы сейчас видим супербольшую активность у крупных игроков", – приводит слова Шадаева "Интерфакс".

Он указал, что, по оценке отраслевых ассоциаций, более 90% российских компаний – разработчиков программного обеспечения уже внедряют технологии и инструменты генеративной разработки.

"Есть, мне кажется, консолидированная позиция на рынке, что Россия, страна, которая столкнулась с гигантским вызовом по замене большого объема зарубежного легаси (относительно старого кода иностранной разработки. – "Профиль"), наверное, может стать одним из флагманов новой генеративной разработки. И это, наверное, некоторый исторический шанс", – отметил министр.

Шадаев, впрочем, обратил внимание и на существующие проблемы. Так, очень дорого стоит разработка – "крупные компании многие десятки миллиардов токенов жгут в день".

Кроме того, отсутствуют по-настоящему новые продукты.

"Мы пока не видим каких-то суперновых продуктов, которые сгенерированы ИИ. В основном мы видим, что он применяется для прототипирования, для отработки гипотез. Больших фундаментальных клиентских приложений, сервисов, полностью сгенерированных или хотя бы на большую часть сгенерированных, пока не видим. Мы считаем, что, в принципе, этот вопрос ближайшего времени", – заявил Шадаев.

Есть и проблема безопасности. Большая часть кода, по словам министра, пока пишется зарубежными моделями. Отставание же российских больших языковых моделей (LLM) составляет от шести месяцев до года.

"С большим оптимизмом смотрим на все это и видим определенный оптимизм у компаний. Пока стадия самая ранняя. И мне кажется, все получают удовольствие. И в этом смысле мы как страна, которая многие инновационные вещи внедряет первая, здесь мы точно впереди идем, пытаемся активно эти инструменты осваивать", – резюмировал Шадаев.