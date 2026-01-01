Создатели "Танго" получили сертификат Росавиации

В Управлении сертификации оценили документы Spectra Aircraft и провели выездную проверку конструкторского бюро компании. Сертификат подтверждает соответствие компании требованиям раздела J федеральных авиационных правил и закрепляет статус одобренной организации-разработчика авиационной техники.

"Наличие этого документа – один из трех основополагающих этапов перед передачей серийных машин заказчикам. Теперь компании предстоит получить сертификат типа на «Танго» и сертифицировать его производство. Росавиация и ее подведомственные организации традиционно готовы помогать в решении и этих ключевых задач", – говорит замруководителя Росавиации Артем Кореняко.

"Танго" в воздухе

В настоящее время по проекту "Танго" проводятся инженерные испытания. Суммарный налет экспериментальных воздушных судов превысил 100 часов. Завершаются работы, связанные с прохождением макетной комиссии.

Дальше – сертификационные испытания: сначала наземные, а потом летные.

На сайте Spectra Aircraft говорится, что "Танго" – это "cовременный отечественный самолет для подготовки пилотов, частных полетов и выполнения авиационных работ". Заявленные летно-технические характеристики – мощность двигателя 200 л.с., крейсерская скорость 219 км/ч, максимальная дальность полета – 1375 км, максимальная взлетная масса – 1200 кг, вместимость салона – 4 человека. Эксплуатационные температуры – от минус 40 до плюс 40°С.

В числе преимуществ называют полностью композитный фюзеляж, комплектующие российского производства, поршневой двигатель АПД-520 "Лидер" с электронной системой управления, интегрированный комплекс бортового оборудования УПКБ "Деталь".

"Танго" относится к "нормальной" категории, потому что количество мест не превышает 9, максимальный вес – 5700 кг, а применять в акробатических целях его не собираются. Именно к этой категории относится большинство легких поршневых и турбовинтовых машин (Cessna, Piper, Beechcraft). Другие категории – многоцелевая (допускаются базовые элементы сложного пилотажа), акробатическая, общего назначения (многодвигательные машины).

Производят "Танго" в Торбеево (ступинском, не люберецком).

Spectra Aircraft – это бренд ООО "Проект Виктори", входящего в группу S7.