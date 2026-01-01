В России начались испытания космического корабля нового поколения

"У нас уже корабль собирается: его макеты, его экспериментальные установки... Сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап", – рассказал Серов агентству ТАСС в четверг, 5 ноября 2026 года.

По его словам, команда сосредоточена на эргономике: проектирует деятельность экипажа, отрабатывает алгоритмы работы человека, интерфейс "человек – машина" и компоновку рабочих мест.

Серов отметил, что работа идет планомерно, до достижения целевых показателей разработчики не намерены афишировать промежуточные результаты.

"Корабль этот экспедиционный. Он предназначен для полетов со второй космической скоростью. Он разрабатывался в рамках подготовки к лунной программе, облет Луны, полет к астероидам и тому подобное", – уточнил Серов. Он добавил, что летные испытания новой машины пройдут в орбитальном полете.

Других подробностей проекта космонавт не сообщил, не привел даже его названия. Марк Серов в 2011 году в РКК "Энергия" занимался эргономической отработкой перспективного пилотируемого корабля "Федерация", позднее переименованного в "Орёл".

По сведениям из открытых источников, осенью 2026 года планировалось проведение первых практических тестов "Орла" на Дальнем Востоке. В следующем году космический корабль ждут испытания в условиях максимальных скоростных напоров в атмосфере.

На 2028 год намечен первый беспилотный запуск в космос с космодрома Восточный с помощью модернизированной тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М", после этого возможно начало летных испытаний с экипажем на борту.

Возвращаемый аппарат "Орёл" рассчитан на 10 использований для краткосрочных полетов и на три использования в длительных экспедициях. Корабль спроектирован на экипаж до четырех – шести человек. В режиме автономного полета он может находиться до 30 суток, а в состыкованном со станцией состоянии – до одного года.