"Что касается этого астероида, то здесь шансы на столкновение совсем небольшие, поскольку его орбита существенно выше. Так что, наверное, именно этого астероида даже не стоит и нет оснований бояться, хотя теоретически да, столкновение возможно", – отметил ученый в беседе с РИА Новости.

По словам Эйсмонта, риск столкновений с космическим мусором существует постоянно, поэтому аппараты, которые запускают с Земли, оснащают системами маневрирования. Они позволяют менять траекторию движения и уклоняться от опасных объектов. Это дополнительно снижает вероятность столкновения с астероидом.

Как астероид стал временным спутником Земли

2026 QQ8 попал под влияние земной гравитации в апреле 2026 года, однако обнаружили его только 19 августа. Первым небесное тело заметил венгерский астроном Криштиан Шарнецки с помощью телескопа обсерватории Пишкештето. Официальное обозначение 2026 QQ8 объект получил 29 октября после публикации данных Центра малых планет Международного астрономического союза.

Размер астероида оценивают примерно в один – три метра. Он находится на значительном расстоянии от Земли, примерно в полтора раза дальше Луны. Поэтому, несмотря на статус временного спутника, увидеть его невооруженным глазом или с помощью обычного любительского телескопа невозможно.

Ученые не сразу смогли определить природу объекта: первоначально оставалась вероятность, что это фрагмент искусственного спутника или космического мусора. Для проверки астрономы изучали его движение и то, как на траекторию влияет давление солнечного излучения. Наблюдения с помощью телескопов в Аризоне и на Гавайях помогли подтвердить, что 2026 QQ8 имеет естественное происхождение.

Почему находка заинтересовала астрономов

20 ноября исследователи опубликовали научную работу, посвященную 2026 QQ8. Согласно ее выводам, это третий обнаруженный астероид на пролетной траектории, который был временно захвачен земной гравитацией, и первый среди таких объектов с продолжительным периодом пребывания рядом с нашей планетой. Его необычная траектория близка к теоретическому пределу продолжительности временного захвата в системе Земля – Луна.

При этом выражение "вторая Луна" или "мини-Луна", которое используют в публикациях об астероиде, ученые советуют не воспринимать буквально. Это небольшое небесное тело не похоже на наш естественный спутник и не останется рядом с Землей навсегда. После завершения периода временного захвата оно продолжит движение вокруг Солнца.

Подобные события происходят не так уж редко, однако небольшие астероиды трудно обнаружить: они слабо отражают солнечный свет, находятся далеко и быстро перемещаются относительно наблюдателя. Ранее астрономы уже фиксировали временные спутники Земли. Например, астероид 2006 RH120 находился на околоземной орбите около года, а 2020 CD3 – примерно три года.