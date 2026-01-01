11 августа в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза

Днем столбики термометров в российской столице покажут +24...+26°C. В ночь на среду, 12 августа, температура воздуха опустится до +13°C. В Московской области ожидается +23...+26°C и до +11°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 64 до 90%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода в начале недели сохранится теплая, возможны кратковременные осадки, слабое понижение содержания кислорода в приземном воздухе в дневные часы, ультрафиолетовый индекс умеренный – пять баллов. Для практически здоровых людей погодные условия благоприятные и не оказывают на организм негативного влияния, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном низкая, вспышки класса М маловероятны. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что жара в Москве начнет спадать. В столицу придет атлантический циклон, вернутся кратковременные осадки, после чего прогнозируется понижение температуры. Однако такое похолодание будет краткосрочным, так как к следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло.