Днем столбики термометров в Москве покажут +4...+6°C. В ночь на пятницу, 20 ноября, температура воздуха опустится до +1°C. В Московской области ожидается +3...+6°C и до +1°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 732 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 75 до 85%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода в столице дождливая, облачная и нехарактерно теплая, атмосферное давление низкое. По медицинской оценке, погодные условия гипоксического типа, то есть выраженный дефицит кислорода в дневные часы, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина предупредила о резком падении атмосферного давления в Москве на фоне циклона. По словам синоптика, в четверг, 19 ноября, прогнозируется дальнейшее понижение давления до 731 мм рт. ст. Повышение показателя ожидается с пятницы.