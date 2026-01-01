27 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков

Днем столбики термометров в российской столице покажут +19...+21°C. В ночь на пятницу, 28 августа, температура воздуха опустится до +8°C. В Московской области ожидается также +19...+21°C и до +8°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть северный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 59 до 89%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода в столице существенно не изменится, ночи прохладные, атмосферное давление повышенное, кислородный режим в норме. По медицинской оценке, это индифферентная погода при которой метеопатические реакции и метеообусловленные обострения наблюдаются редко, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность от умеренной до высокой, ожидаются вспышки класса Х. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка в основном невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что лето в Москве завершится комфортной и сухой погодой. По ее словам, дневная температура в последние дни августа поднимется до +22°C, осадки не ожидаются.